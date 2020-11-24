https://ria.ru/20201124/velikobritaniya-1586056644.html

В Великобритании сократят продолжительность карантина для туристов

В Великобритании сократят продолжительность карантина для туристов

Обязательный карантин для въезжающих в Великобританию иностранных граждан, в том числе россиян, может быть сокращен с 14 до пяти дней, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:36

2020-11-24T12:36

2020-11-24T12:36

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туристы

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Обязательный карантин для въезжающих в Великобританию иностранных граждан, в том числе россиян, может быть сокращен с 14 до пяти дней, сообщает АТОР."С 15 декабря пассажиры, прибывающие в Великобританию, смогут сдать тест на COVID-19 после пяти дней самоизоляции. Тех, чьи результаты окажутся отрицательными, освобождят от дальнейшего карантина", – пояснил глава Минтранса Грант Шаппс. Заявленная цена теста — от 6,5 до 12 тысяч рублей. Гости могут заказать анализ перед вылетом и должны будут заполнить специальную форму на сайте британского правительства."Новая стратегия тестирования позволит путешествовать более свободно, видеть близких и вести международный бизнес. Предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, мы также поддерживаем туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии", — сказал Шаппс.Туроператоры к нововведению отнеслись положительно, уточняя, что даже такой вариант подойдет не всем. "Возможно эта мера облегчит принятие решения о путешествии для какой-то категории граждан, направляющихся в Британию. Однако о восстановлении туристического потока говорить рано", — отметила директор департамента продвижения и рекламы крупного туроператора Иветта Вердиян.Эксперт напомнила, что туризм и путешествия — это не только перелет и пересечение границы, это еще огромная индустрия, связанная с объектами размещения, проведения досуга, достопримечательностями. Они в Великобритании закрыты до 2 декабря из-за локдауна.

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

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куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания