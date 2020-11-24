https://ria.ru/20201124/vaktsiny-1586071081.html
Попова заявила, что все российские вакцины работают хорошо
Попова заявила, что все российские вакцины работают хорошо
Все российские вакцины работают хорошо, нет оснований полагать, что новые вакцины от коронавируса будут иметь какой-то изъян, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:20
2020-11-24T13:20
2020-11-24T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Все российские вакцины работают хорошо, нет оснований полагать, что новые вакцины от коронавируса будут иметь какой-то изъян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Российские вакцины, я имею в виду сейчас детские прививки, работают очень хорошо... и нет никаких оснований сомневаться в том, что и сегодня разработанные вакцины три, или будет их четыре, или больше, будут иметь какой-либо изъян. Этого просто не может быть ", - сказала она на пресс-конференции. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067158.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество