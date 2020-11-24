https://ria.ru/20201124/vaktsiny-1586071081.html

Попова заявила, что все российские вакцины работают хорошо

Попова заявила, что все российские вакцины работают хорошо

Все российские вакцины работают хорошо, нет оснований полагать, что новые вакцины от коронавируса будут иметь какой-то изъян, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:20

2020-11-24T13:20

2020-11-24T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584238790_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_ac3b61932ecaebdb335d33080a0572f2.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Все российские вакцины работают хорошо, нет оснований полагать, что новые вакцины от коронавируса будут иметь какой-то изъян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Российские вакцины, я имею в виду сейчас детские прививки, работают очень хорошо... и нет никаких оснований сомневаться в том, что и сегодня разработанные вакцины три, или будет их четыре, или больше, будут иметь какой-либо изъян. Этого просто не может быть ", - сказала она на пресс-конференции. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество