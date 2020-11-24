https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586104213.html

Мишустин призвал к координации для начала массовой вакцинации от COVID-19

Мишустин призвал к координации для начала массовой вакцинации от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к четкой координации действий на всех уровнях - от разработчиков до поставщиков - для начала массовой вакцинации от... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:35

2020-11-24T15:35

2020-11-24T15:35

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коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к четкой координации действий на всех уровнях - от разработчиков до поставщиков - для начала массовой вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в ходе встречи с производителями вакцин."Для того чтобы начать массовую вакцинацию в самые короткие сроки необходима четкая координация действий на всех уровнях - от разработчиков и ученых до производителей и поставщиков", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586032512.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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