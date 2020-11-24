https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586104213.html
Мишустин призвал к координации для начала массовой вакцинации от COVID-19
Мишустин призвал к координации для начала массовой вакцинации от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к четкой координации действий на всех уровнях - от разработчиков до поставщиков - для начала массовой вакцинации от... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:35
2020-11-24T15:35
2020-11-24T15:35
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к четкой координации действий на всех уровнях - от разработчиков до поставщиков - для начала массовой вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в ходе встречи с производителями вакцин."Для того чтобы начать массовую вакцинацию в самые короткие сроки необходима четкая координация действий на всех уровнях - от разработчиков и ученых до производителей и поставщиков", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586032512.html
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