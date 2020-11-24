https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586093301.html

В Центре Гамалеи рассказали о ходе вакцинации добровольцев "Спутником V"

В Центре Гамалеи рассказали о ходе вакцинации добровольцев "Спутником V"

Вакцину и плацебо вакцины "Спутник V" планируют ввести 40 тысячам добровольцам до конца текущего года, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:48

2020-11-24T14:48

2020-11-24T14:49

распространение нового коронавируса

денис логунов

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вакцину и плацебо вакцины "Спутник V" планируют ввести 40 тысячам добровольцам до конца текущего года, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Планируем по скорости, которая сейчас наблюдается, до конца года ввести все компоненты – и плацебо, и вакцину, всем участникам – это 40 тысячам человек", - сказал Логунов в ходе брифинга "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-24T14:48 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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