https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586093301.html
В Центре Гамалеи рассказали о ходе вакцинации добровольцев "Спутником V"
В Центре Гамалеи рассказали о ходе вакцинации добровольцев "Спутником V"
Вакцину и плацебо вакцины "Спутник V" планируют ввести 40 тысячам добровольцам до конца текущего года, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:48
2020-11-24T14:48
2020-11-24T14:49
распространение нового коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вакцину и плацебо вакцины "Спутник V" планируют ввести 40 тысячам добровольцам до конца текущего года, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Планируем по скорости, которая сейчас наблюдается, до конца года ввести все компоненты – и плацебо, и вакцину, всем участникам – это 40 тысячам человек", - сказал Логунов в ходе брифинга "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2020-11-24T14:48
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РИА Новости
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Вакцину и плацебо вакцины "Спутник V
" планируют ввести 40 тысячам добровольцам до конца текущего года, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов
.
"Планируем по скорости, которая сейчас наблюдается, до конца года ввести все компоненты – и плацебо, и вакцину, всем участникам – это 40 тысячам человек", - сказал Логунов в ходе брифинга "Спутник V".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.