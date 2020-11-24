https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586074952.html

Названа стоимость прививки вакциной "Спутник V" за рубежом

Названа стоимость прививки вакциной "Спутник V" за рубежом

Стоимость прививки от коронавируса вакциной "Спутник V", созданной на основе аденовируса человека, на международных рынках будет менее 20 долларов, что минимум... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:35

2020-11-24T13:35

2020-11-24T13:35

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стоимость прививки от коронавируса вакциной "Спутник V", созданной на основе аденовируса человека, на международных рынках будет менее 20 долларов, что минимум вдвое дешевле вакцин со сходной эффективностью, но созданных на основе мРНК, говорится в Twitter-аккаунте вакцины."Стоимость одной дозы вакцины "Спутник V" для международных рынков будет менее 10 долларов, вакцина состоит из двух доз. Таким образом, стоимость вакцины "Спутник V" будет в два или более раз дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью", - отмечается в сообщении. Уточняется, что цена на вакцину действительна с февраля 2021 года.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-24T13:35 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество