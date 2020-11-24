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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586074952.html
Названа стоимость прививки вакциной "Спутник V" за рубежом
Названа стоимость прививки вакциной "Спутник V" за рубежом
Стоимость прививки от коронавируса вакциной "Спутник V", созданной на основе аденовируса человека, на международных рынках будет менее 20 долларов, что минимум... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:35
2020-11-24T13:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стоимость прививки от коронавируса вакциной "Спутник V", созданной на основе аденовируса человека, на международных рынках будет менее 20 долларов, что минимум вдвое дешевле вакцин со сходной эффективностью, но созданных на основе мРНК, говорится в Twitter-аккаунте вакцины."Стоимость одной дозы вакцины "Спутник V" для международных рынков будет менее 10 долларов, вакцина состоит из двух доз. Таким образом, стоимость вакцины "Спутник V" будет в два или более раз дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью", - отмечается в сообщении. Уточняется, что цена на вакцину действительна с февраля 2021 года.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Названа стоимость прививки вакциной "Спутник V" за рубежом

13:35 24.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стоимость прививки от коронавируса вакциной "Спутник V", созданной на основе аденовируса человека, на международных рынках будет менее 20 долларов, что минимум вдвое дешевле вакцин со сходной эффективностью, но созданных на основе мРНК, говорится в Twitter-аккаунте вакцины.
"Стоимость одной дозы вакцины "Спутник V" для международных рынков будет менее 10 долларов, вакцина состоит из двух доз. Таким образом, стоимость вакцины "Спутник V" будет в два или более раз дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью", - отмечается в сообщении. Уточняется, что цена на вакцину действительна с февраля 2021 года.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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