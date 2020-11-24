https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586065780.html

В Австрии назначили сроки вакцинации от коронавируса

В Австрии назначили сроки вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса начнется в Австрии с января, заявил во вторник министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:58

2020-11-24T12:58

2020-11-24T13:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

австрия

в мире

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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса начнется в Австрии с января, заявил во вторник министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.Уточняется, что первыми вакцину получат в домах престарелых - персонал и постояльцы старше 65 лет, а также сотрудники сферы здравоохранения - в больницах, спасательных организациях и социальных службах. В приоритете также люди из группы риска с уже имеющимися заболеваниями. Вакцинация остального населения должна начаться со второго квартала 2021 года.По словам министра, планируется закупить 16,5 миллиона вакцин от разных производителей на сумму 200 миллионов евро. Цель - значительно превысить индекс вакцинации в 50%, подчеркнул Аншобер.В Австрии с 17 ноября по 6 декабря снова ввели жёсткий локдаун из-за коронавируса. В понедельник Аншобер заявил, что ограничительные меры начинают медленно давать эффект.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586054433.html

австрия

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коронавирус covid-19, австрия, в мире