Попова надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 скоро начнется
12:44 24.11.2020 (обновлено: 13:18 24.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что массовая вакцинация от коронавируса скоро начнется и позволит переломить эпидемический процесс.
"Мы очень надеемся, что это (массовая вакцинация - ред.) будет, в соответствии с заявлением разработчика, достаточно скоро. Мы тоже очень этого ждем, потому что любая вакцинация позволяет переломить распространение эпидемического процесса всегда, поэтому для нас, для эпидемиологов, для врачей, для моих коллег в Роспотребнадзоре и других санитарных службах в стране это крайне важно и очень ожидаемый момент", - сказала Попова на пресс-конференции во вторник, добавив, что "прививаться надо обязательно".
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