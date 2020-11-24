https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586061781.html

Попова надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 скоро начнется

Попова надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 скоро начнется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что массовая вакцинация от коронавируса скоро начнется и позволит переломить эпидемический процесс. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:44

2020-11-24T12:44

2020-11-24T13:18

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что массовая вакцинация от коронавируса скоро начнется и позволит переломить эпидемический процесс."Мы очень надеемся, что это (массовая вакцинация - ред.) будет, в соответствии с заявлением разработчика, достаточно скоро. Мы тоже очень этого ждем, потому что любая вакцинация позволяет переломить распространение эпидемического процесса всегда, поэтому для нас, для эпидемиологов, для врачей, для моих коллег в Роспотребнадзоре и других санитарных службах в стране это крайне важно и очень ожидаемый момент", - сказала Попова на пресс-конференции во вторник, добавив, что "прививаться надо обязательно".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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