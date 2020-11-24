https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586032512.html

Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19

Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19

Массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:37

2020-11-24T10:37

2020-11-24T14:47

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Росийской Федерации вакцинация носит добровольный характер", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человекаГоликова также отметила, что 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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