https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586032512.html
Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19
Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19
Массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:37
2020-11-24T10:37
2020-11-24T14:47
вакцина "эпиваккорона"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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татьяна голикова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Росийской Федерации вакцинация носит добровольный характер", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человекаГоликова также отметила, что 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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