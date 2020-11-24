https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586168429.html
Россия подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе
Россия подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе
В Российском фонде прямых инвестиций не исключают возможности производства вакцины "Спутник V" в Германии, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:09
2020-11-24T22:09
2020-11-24T22:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
германия
экономика
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций не исключают возможности производства вакцины "Спутник V" в Германии, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24"."Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии", — добавил он.Он рассказал, что 22 октября фонд подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией, а на этой неделе в РФПИ ожидают большую делегации из Франции."Мы продолжим работать с Евросоюзом. <...> Но, безусловно, Венгрия — это та страна, которая будет одной из первых европейских стран, которая активно работает по нашей вакцине", — сказал он.В ноябре Минпромторг заявил, что Москва обсуждает с Будапештом производство в Венгрии российской вакцины, там уже готовится производственная площадка.Первая в мире вакцинаВ начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии.В третьей стадии исследований участвуют 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировали более 22 тысяч человек, еще 19 тысяч испытуемых получили первую и вторую инъекцию.Сейчас "Спутник V" входит в список десяти разрабатываемых в мире вакцин, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы испытаний и началу массового производства. В частности, финальную стадию исследований также проходят препараты от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2, эффективность оценили в 95 процентов), компании Moderna (mRNA-1273, эффективность — 94,5 процента), компании AstraZeneca (средняя эффективность — 70 процентов).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), германия, экономика
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
В Российском фонде прямых инвестиций не исключают возможности производства вакцины "Спутник V" в Германии, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии", — добавил он.
Он рассказал, что 22 октября фонд подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией, а на этой неделе в РФПИ ожидают большую делегации из Франции.
"Мы продолжим работать с Евросоюзом
. <...> Но, безусловно, Венгрия
— это та страна, которая будет одной из первых европейских стран, которая активно работает по нашей вакцине", — сказал он.
В ноябре Минпромторг
заявил, что Москва обсуждает с Будапештом производство в Венгрии российской вакцины, там уже готовится производственная площадка.
Первая в мире вакцина
В начале августа Министерство здравоохранения
зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ
. Ее назвали "Спутник V".
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии.
В третьей стадии исследований участвуют 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировали более 22 тысяч человек, еще 19 тысяч испытуемых получили первую и вторую инъекцию.
Сейчас "Спутник V" входит в список десяти разрабатываемых в мире вакцин, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы испытаний и началу массового производства. В частности, финальную стадию исследований также проходят препараты от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2, эффективность оценили в 95 процентов), компании Moderna (mRNA-1273, эффективность — 94,5 процента), компании AstraZeneca (средняя эффективность — 70 процентов).