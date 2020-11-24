https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586168429.html

Россия подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе

Россия подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе

В Российском фонде прямых инвестиций не исключают возможности производства вакцины "Спутник V" в Германии, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T22:09

2020-11-24T22:09

2020-11-24T22:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

германия

экономика

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций не исключают возможности производства вакцины "Спутник V" в Германии, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24"."Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии", — добавил он.Он рассказал, что 22 октября фонд подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией, а на этой неделе в РФПИ ожидают большую делегации из Франции."Мы продолжим работать с Евросоюзом. <...> Но, безусловно, Венгрия — это та страна, которая будет одной из первых европейских стран, которая активно работает по нашей вакцине", — сказал он.В ноябре Минпромторг заявил, что Москва обсуждает с Будапештом производство в Венгрии российской вакцины, там уже готовится производственная площадка.Первая в мире вакцинаВ начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии.В третьей стадии исследований участвуют 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировали более 22 тысяч человек, еще 19 тысяч испытуемых получили первую и вторую инъекцию.Сейчас "Спутник V" входит в список десяти разрабатываемых в мире вакцин, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы испытаний и началу массового производства. В частности, финальную стадию исследований также проходят препараты от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2, эффективность оценили в 95 процентов), компании Moderna (mRNA-1273, эффективность — 94,5 процента), компании AstraZeneca (средняя эффективность — 70 процентов).

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/vatsina-1586082942.html

германия

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вакцина "спутник v", коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), германия, экономика