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Прививку от COVID-19 будут делать только по желанию, заявил Мишустин
Прививку от COVID-19 будут делать только по желанию, заявил Мишустин
Прививку от коронавируса россияне смогут сделать только по желанию, никто никого заставлять не будет, заявил в ходе встречи с производителям вакцин... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:20
2020-11-24T15:20
2020-11-24T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прививку от коронавируса россияне смогут сделать только по желанию, никто никого заставлять не будет, заявил в ходе встречи с производителям вакцин премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество