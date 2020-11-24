https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586100059.html

Прививку от COVID-19 будут делать только по желанию, заявил Мишустин

Прививку от COVID-19 будут делать только по желанию, заявил Мишустин

Прививку от коронавируса россияне смогут сделать только по желанию, никто никого заставлять не будет, заявил в ходе встречи с производителям вакцин... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:20

2020-11-24T15:20

2020-11-24T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прививку от коронавируса россияне смогут сделать только по желанию, никто никого заставлять не будет, заявил в ходе встречи с производителям вакцин премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество