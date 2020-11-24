https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586091676.html
Названы сроки публикации промежуточных итогов эффективности "Спутника V"
Названы сроки публикации промежуточных итогов эффективности "Спутника V"
Публикацию о промежуточных итогах эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" планируют подготовить в начале декабря, сообщил заместитель директора по... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:43
2020-11-24T14:43
2020-11-24T14:43
распространение нового коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Публикацию о промежуточных итогах эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" планируют подготовить в начале декабря, сообщил заместитель директора по научной работе Института имени Гамалеи Денис Логунов."В ближайшее время планируем подвести промежуточные итоги по безопасности, эффективности вакцины... Планируем до конца года, даже в начале декабря, подготовить публикацию, естественно, на английском языке, чтобы обеспечить максимальную видимость статьи для всех желающих", - сказал Логунов в ходе брифинга "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".В настоящий момент в третьей фазе исследования вакцины "Спутник V" в России принимают участие 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировано более 22 тысяч добровольцев и более 19 тысяч добровольцев - первой и второй инъекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2020-11-24T14:43
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РИА Новости
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Публикацию о промежуточных итогах эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" планируют подготовить в начале декабря, сообщил заместитель директора по научной работе Института имени Гамалеи Денис Логунов
.
"В ближайшее время планируем подвести промежуточные итоги по безопасности, эффективности вакцины... Планируем до конца года, даже в начале декабря, подготовить публикацию, естественно, на английском языке, чтобы обеспечить максимальную видимость статьи для всех желающих", - сказал Логунов в ходе брифинга "Спутник V".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
В настоящий момент в третьей фазе исследования вакцины "Спутник V" в России принимают участие 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировано более 22 тысяч добровольцев и более 19 тысяч добровольцев - первой и второй инъекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.