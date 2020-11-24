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https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586069066.html
Гинцбург назвал ожидаемый показатель эффективности вакцины "Спутник V"
Гинцбург назвал ожидаемый показатель эффективности вакцины "Спутник V"
Второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе: предполагается, что расчетный показатель... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:09
2020-11-24T13:09
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе: предполагается, что расчетный показатель эффективности будет еще выше при анализе данных по прошествии трех недель после второй иммунизации, сообщается в Twitter-аккаунте вакцины Sputnik V."Очень важно, что второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе, то есть мы можем говорить об эффективности препарата в 91-92%", - сказал директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что второй анализ эффективности вакцины "Спутник V" осуществлялся спустя неделю после получения добровольцами второй инъекции."То есть их организм уже успел частично отреагировать на обе инъекции. Полагаем, что расчетный показатель эффективности будет еще выше при анализе данных по прошествии трех недель после второй иммунизации, когда достигается наиболее сильный и устойчивый ответ организма", - сказал Гинцбург.По словам Гинцбурга, третий промежуточный анализ данных планируется осуществить при подтверждении 78 случаев заболевания коронавирусом среди добровольцев."И у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании фазы III клинических исследований", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург назвал ожидаемый показатель эффективности вакцины "Спутник V"

13:09 24.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе: предполагается, что расчетный показатель эффективности будет еще выше при анализе данных по прошествии трех недель после второй иммунизации, сообщается в Twitter-аккаунте вакцины Sputnik V.
"Очень важно, что второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе, то есть мы можем говорить об эффективности препарата в 91-92%", - сказал директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что второй анализ эффективности вакцины "Спутник V" осуществлялся спустя неделю после получения добровольцами второй инъекции.
"То есть их организм уже успел частично отреагировать на обе инъекции. Полагаем, что расчетный показатель эффективности будет еще выше при анализе данных по прошествии трех недель после второй иммунизации, когда достигается наиболее сильный и устойчивый ответ организма", - сказал Гинцбург.
По словам Гинцбурга, третий промежуточный анализ данных планируется осуществить при подтверждении 78 случаев заболевания коронавирусом среди добровольцев.
"И у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании фазы III клинических исследований", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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