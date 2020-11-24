https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586069066.html

Гинцбург назвал ожидаемый показатель эффективности вакцины "Спутник V"

Гинцбург назвал ожидаемый показатель эффективности вакцины "Спутник V"

Второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе: предполагается, что расчетный показатель... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:09

2020-11-24T13:09

2020-11-24T13:09

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

александр гинцбург

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе: предполагается, что расчетный показатель эффективности будет еще выше при анализе данных по прошествии трех недель после второй иммунизации, сообщается в Twitter-аккаунте вакцины Sputnik V."Очень важно, что второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе, то есть мы можем говорить об эффективности препарата в 91-92%", - сказал директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что второй анализ эффективности вакцины "Спутник V" осуществлялся спустя неделю после получения добровольцами второй инъекции."То есть их организм уже успел частично отреагировать на обе инъекции. Полагаем, что расчетный показатель эффективности будет еще выше при анализе данных по прошествии трех недель после второй иммунизации, когда достигается наиболее сильный и устойчивый ответ организма", - сказал Гинцбург.По словам Гинцбурга, третий промежуточный анализ данных планируется осуществить при подтверждении 78 случаев заболевания коронавирусом среди добровольцев."И у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании фазы III клинических исследований", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586033165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество