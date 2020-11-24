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Мурашко рассказал о надежде в борьбе с COVID-19
Мурашко рассказал о надежде в борьбе с COVID-19
Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают надежду, что вскоре будет получен инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявил... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:03
2020-11-24T13:03
2020-11-24T13:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают надежду, что вскоре будет получен инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают нам надежду в том, что вскоре мы получим важнейший инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество