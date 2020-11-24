https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067729.html

Мурашко рассказал о надежде в борьбе с COVID-19

Мурашко рассказал о надежде в борьбе с COVID-19

Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают надежду, что вскоре будет получен инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявил... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:03

2020-11-24T13:03

2020-11-24T13:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают надежду, что вскоре будет получен инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают нам надежду в том, что вскоре мы получим важнейший инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество