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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067729.html
Мурашко рассказал о надежде в борьбе с COVID-19
Мурашко рассказал о надежде в борьбе с COVID-19
Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают надежду, что вскоре будет получен инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявил... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:03
2020-11-24T13:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают надежду, что вскоре будет получен инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают нам надежду в том, что вскоре мы получим важнейший инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко рассказал о надежде в борьбе с COVID-19

13:03 24.11.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают надежду, что вскоре будет получен инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают нам надежду в том, что вскоре мы получим важнейший инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
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