https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586033165.html

Голикова рассказала о производстве вакцины "Спутник V"

Голикова рассказала о производстве вакцины "Спутник V"

Более 117 тысяч доз вакцины "Спутник V" выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более 2 миллионов доз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:39

2020-11-24T10:39

2020-11-24T10:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 117 тысяч доз вакцины "Спутник V" выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более 2 миллионов доз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Выступая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, Голикова напомнила, что против новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день в РФ зарегистрировано две вакцины, помимо спутника это "ЭпиВакКорона", разработанная Новосибирским научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Еще одна вакцина разрабатывается и проходит стадию клинических исследований Научным центром имени Чумакова Минобрнауки России, эти клинические исследования планируется завершить до конца декабря этого года, отметила она."С момента государственной регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 миллионов доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников", - сказала Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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