https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586053964.html
В МИД Турции дали оценку взаимодействию с Москвой по Карабаху
В МИД Турции дали оценку взаимодействию с Москвой по Карабаху
Диалог между Турцией и Россией дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:17
2020-11-24T12:17
2020-11-24T12:17
нагорный карабах
москва
турция
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Диалог между Турцией и Россией дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник."Наш диалог с Россией продолжает давать ощутимые результаты, как это видно в ситуации с недавним кризисом в Нагорном Карабахе. Мы продолжим этот стратегический подход и в предстоящий период", - сказал Чавушоглу, выступая на совещании бюджетной комиссии в парламенте Турции.Он напомнил, что с целью создания совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия 11 ноября с Россией был подписан меморандум о взаимопонимании."Мы считаем, что соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону, а также Армении. Мы хотим, чтобы в регионе воцарились мир и стабильность", - добавил турецкий министр.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586052284.html
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нагорный карабах, москва, турция, в мире
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости.
Диалог между Турцией
и Россией
дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе
, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
во вторник.
"Наш диалог с Россией продолжает давать ощутимые результаты, как это видно в ситуации с недавним кризисом в Нагорном Карабахе. Мы продолжим этот стратегический подход и в предстоящий период", - сказал Чавушоглу, выступая на совещании бюджетной комиссии в парламенте Турции.
Он напомнил, что с целью создания совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия 11 ноября с Россией был подписан меморандум о взаимопонимании.
"Мы считаем, что соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону, а также Армении. Мы хотим, чтобы в регионе воцарились мир и стабильность", - добавил турецкий министр.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".