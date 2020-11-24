https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586053964.html

В МИД Турции дали оценку взаимодействию с Москвой по Карабаху

В МИД Турции дали оценку взаимодействию с Москвой по Карабаху

Диалог между Турцией и Россией дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:17

2020-11-24T12:17

2020-11-24T12:17

нагорный карабах

москва

турция

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Диалог между Турцией и Россией дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник."Наш диалог с Россией продолжает давать ощутимые результаты, как это видно в ситуации с недавним кризисом в Нагорном Карабахе. Мы продолжим этот стратегический подход и в предстоящий период", - сказал Чавушоглу, выступая на совещании бюджетной комиссии в парламенте Турции.Он напомнил, что с целью создания совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия 11 ноября с Россией был подписан меморандум о взаимопонимании."Мы считаем, что соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону, а также Армении. Мы хотим, чтобы в регионе воцарились мир и стабильность", - добавил турецкий министр.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586052284.html

https://ria.ru/20201110/lavrov-1583885279.html

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нагорный карабах, москва, турция, в мире