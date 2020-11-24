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В МИД Турции дали оценку взаимодействию с Москвой по Карабаху
В МИД Турции дали оценку взаимодействию с Москвой по Карабаху
Диалог между Турцией и Россией дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:17
2020-11-24T12:17
нагорный карабах
москва
турция
в мире
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Диалог между Турцией и Россией дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник."Наш диалог с Россией продолжает давать ощутимые результаты, как это видно в ситуации с недавним кризисом в Нагорном Карабахе. Мы продолжим этот стратегический подход и в предстоящий период", - сказал Чавушоглу, выступая на совещании бюджетной комиссии в парламенте Турции.Он напомнил, что с целью создания совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия 11 ноября с Россией был подписан меморандум о взаимопонимании."Мы считаем, что соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону, а также Армении. Мы хотим, чтобы в регионе воцарились мир и стабильность", - добавил турецкий министр.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586052284.html
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нагорный карабах, москва, турция, в мире

В МИД Турции дали оценку взаимодействию с Москвой по Карабаху

12:17 24.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Диалог между Турцией и Россией дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
"Наш диалог с Россией продолжает давать ощутимые результаты, как это видно в ситуации с недавним кризисом в Нагорном Карабахе. Мы продолжим этот стратегический подход и в предстоящий период", - сказал Чавушоглу, выступая на совещании бюджетной комиссии в парламенте Турции.
Он напомнил, что с целью создания совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия 11 ноября с Россией был подписан меморандум о взаимопонимании.
"Мы считаем, что соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону, а также Армении. Мы хотим, чтобы в регионе воцарились мир и стабильность", - добавил турецкий министр.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
12:07
Турция рассчитывает на улучшение отношений с США
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 11:16Ситуация в Нагорном Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по закреплению перемирия в Карабахе
 
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