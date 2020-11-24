Вильфанд высказался о циклоне "Сара" в европейской части России
03:35 24.11.2020 (обновлено: 07:55 24.11.2020)
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Циклон "Сара", пришедший в европейскую часть России, назван так коммерческой структурой в Германии, присвоение циклонам названий не свидетельствует об их потенциальной опасности в отличие от тропических циклонов и тайфунов, имена которым дает Всемирная метеорологическая организация, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В понедельник появились сообщения о циклоне "Сара", надвигающемся на европейскую территорию России. Присвоение имени циклону вызвало обсуждение в СМИ и в социальных сетях.
"Столько разговоров о циклоне "Сара", который проходит по европейской территории России. Важно иметь в виду, что названия носят тропические циклоны, которые несут потенциальную опасность. Тайфуны тоже носят названия. Эти названия дает Всемирная метеорологическая организация. А циклоны внетропические получают название от коммерческих структур. Надо понимать, что они не несут в себе опасности", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что Гидрометцентр также рассматривал возможность называть циклон именами собственными, но пока эта идея не реализована.