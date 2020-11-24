https://ria.ru/20201124/tsiklony-1586011272.html

Вильфанд высказался о циклоне "Сара" в европейской части России

Вильфанд высказался о циклоне "Сара" в европейской части России

Циклон "Сара", пришедший в европейскую часть России, назван так коммерческой структурой в Германии, присвоение циклонам названий не свидетельствует об их... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T03:35

2020-11-24T03:35

2020-11-24T07:55

россия

погода

всемирная метеорологическая организация

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

германия

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Циклон "Сара", пришедший в европейскую часть России, назван так коммерческой структурой в Германии, присвоение циклонам названий не свидетельствует об их потенциальной опасности в отличие от тропических циклонов и тайфунов, имена которым дает Всемирная метеорологическая организация, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В понедельник появились сообщения о циклоне "Сара", надвигающемся на европейскую территорию России. Присвоение имени циклону вызвало обсуждение в СМИ и в социальных сетях.Он отметил, что Гидрометцентр также рассматривал возможность называть циклон именами собственными, но пока эта идея не реализована.

https://ria.ru/20201124/sneg-1586010900.html

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германия

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россия, погода, всемирная метеорологическая организация, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, германия, общество