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Вильфанд высказался о циклоне "Сара" в европейской части России
Вильфанд высказался о циклоне "Сара" в европейской части России
Циклон "Сара", пришедший в европейскую часть России, назван так коммерческой структурой в Германии, присвоение циклонам названий не свидетельствует об их... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:35
2020-11-24T07:55
россия
погода
всемирная метеорологическая организация
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
германия
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Циклон "Сара", пришедший в европейскую часть России, назван так коммерческой структурой в Германии, присвоение циклонам названий не свидетельствует об их потенциальной опасности в отличие от тропических циклонов и тайфунов, имена которым дает Всемирная метеорологическая организация, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В понедельник появились сообщения о циклоне "Сара", надвигающемся на европейскую территорию России. Присвоение имени циклону вызвало обсуждение в СМИ и в социальных сетях.Он отметил, что Гидрометцентр также рассматривал возможность называть циклон именами собственными, но пока эта идея не реализована.
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россия, погода, всемирная метеорологическая организация, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, германия, общество

Вильфанд высказался о циклоне "Сара" в европейской части России

03:35 24.11.2020 (обновлено: 07:55 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Циклон "Сара", пришедший в европейскую часть России, назван так коммерческой структурой в Германии, присвоение циклонам названий не свидетельствует об их потенциальной опасности в отличие от тропических циклонов и тайфунов, имена которым дает Всемирная метеорологическая организация, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В понедельник появились сообщения о циклоне "Сара", надвигающемся на европейскую территорию России. Присвоение имени циклону вызвало обсуждение в СМИ и в социальных сетях.
"Столько разговоров о циклоне "Сара", который проходит по европейской территории России. Важно иметь в виду, что названия носят тропические циклоны, которые несут потенциальную опасность. Тайфуны тоже носят названия. Эти названия дает Всемирная метеорологическая организация. А циклоны внетропические получают название от коммерческих структур. Надо понимать, что они не несут в себе опасности", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что Гидрометцентр также рассматривал возможность называть циклон именами собственными, но пока эта идея не реализована.
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РоссияПогодаВсемирная метеорологическая организацияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваГерманияОбщество
 
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