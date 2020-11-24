https://ria.ru/20201124/stepanakert-1586097856.html

Российские саперы отправились в Степанакерт

Российские саперы отправились в Степанакерт

Российские военные, прибывшие для разминирования в Нагорном Карабахе, приступили к маршу из Еревана в Степанакерт, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:10

2020-11-24T15:10

2020-11-24T15:21

министерство обороны рф (минобороны рф)

нагорный карабах

степанакерт

политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские военные, прибывшие для разминирования в Нагорном Карабахе, приступили к маршу из Еревана в Степанакерт, сообщает Минобороны России.В понедельник началось гуманитарное разминирование территорий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике."Инженерное подразделение Международного противоминного центра Минобороны России, доставленное самолетами ВТА ВКС России в Армению, приступило к совершению марша из Еревана в Степанакерт", - говорится в сообщении.Безопасность прохождения обеспечивает российская военная полиция."В составе колонны автомобильная и специальная инженерная техника, в том числе робототехнические комплексы "Уран-6", которые по прибытии в пункт назначения будут задействованы в выполнении задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов инфраструктуры, уничтожению взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201123/avtobusy-1585999771.html

нагорный карабах

степанакерт

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министерство обороны рф (минобороны рф), нагорный карабах, степанакерт, политика