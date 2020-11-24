https://ria.ru/20201124/shtrafy-1586072059.html

Кузбасские депутаты предлагают увеличить штрафы за учинение пожаров

Кузбасские депутаты предлагают увеличить штрафы за учинение пожаров

Депутаты Парламента Кузбасса выступили с законодательной инициативой внести изменения в КоАП, в десять раз увеличив штрафы за учинение пожаров, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:22

2020-11-24T13:22

2020-11-24T16:27

пожары

штрафы

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса выступили с законодательной инициативой внести изменения в КоАП, в десять раз увеличив штрафы за учинение пожаров, сообщает пресс-служба парламента.Совет Госдумы принял решение включить законодательную инициативу парламента Кузбасса на рассмотрение профильного комитета. В течение месяца будет проходить сбор отзывов от регионов. По истечении этого срока законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении, говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба, весной этого года Кузбасс столкнулся с проблемой массовых лесных пожаров – было зарегистрировано 56 очагов, охвачено огнем более 540 гектаров. Установлено, что 75% случаев пожаров произошли по вине людей. В частности, одной из самых распространенных причин лесных пожаров является пал сухой травы."Ответственность за учинение пожара, установленная КоАП, настолько низкая, что для многих является незначительной. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах – штраф от 1500 до 3 тысяч рублей, за нарушение требований пожарной безопасности – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Можно заплатить и забыть… Мы с коллегами не могли остаться в стороне от проблемы. Ведь речь идет не просто о причинении ущерба лесам Кузбасса, а о самом ценном – безопасности жизни и здоровья жителей", – приводит пресс-служба слова председателя парламента Кузбасса Вячеслава Петрова.Депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20200904/kemgu-1576787124.html

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пожары, штрафы, кемеровская область, общество