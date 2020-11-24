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В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 31, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:59
2020-11-24T08:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 31, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 21 ноября, сообщалось о 33 школах, ушедших на карантин."Всего в 31 школе в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,08% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,62% от общего количества, следует из данных министерства.В понедельник ушли на карантин пять школ, вышли из карантина - семь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

08:59 24.11.2020
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России уменьшилось до 31, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Ранее, 21 ноября, сообщалось о 33 школах, ушедших на карантин.
"Всего в 31 школе в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,08% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,62% от общего количества, следует из данных министерства.
В понедельник ушли на карантин пять школ, вышли из карантина - семь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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