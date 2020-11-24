https://ria.ru/20201124/rita-dakota-1586047443.html
Соседи по новой квартире устроили травлю Рите Дакоте
Соседи по новой квартире устроили травлю Рите Дакоте
РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:39
2020-11-24T17:39
2020-11-24T17:39
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Рита Дакота в сторис своего Instagram рассказала о травле, которую устроили ей соседи по новой квартире из-за коробок в коридоре. Они заявили певице, что мусор, игрушки, коляски и прочие предметы не должны храниться в местах общего пользования.Певица, со своей стороны, попросила понимания, поскольку у нее еще идет ремонт, а кроме того, некоторые вещи предназначены для благотворительных организаций."Жильцы моего дома на полном серьезе устроили мне травлю из-за нескольких коробок в коридоре, собранных на благотворительность", – рассказала Дакота.По ее словам, большие коробки уже уехали в "Домик для мамы" (приют для женщин с детьми и беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), другие – "на мусорку", а игрушки певица предложила забрать "хоть сегодня" тем, кому они нужны."Я не хочу этой травли и обвинений во всех смертных грехах", – пишет певица.Кроме того, певица предлагает соседям дружить и ходить друг к другу в гости. "Я простая и добрая девка, со мной дружить классно, точно вам говорю", – заверяет их Рита.Как пишет издание StarHit, эти апартаменты в элитном ЖК были приобретены Дакотой в ипотеку еще во время ее брака с Владом Соколовским, а въехала она в них уже с дочкой Мией и новым близким другом Федором.
https://ria.ru/20200930/rubashka-1577950169.html
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рита дакота, знаменитости, звезды
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости
. Рита Дакота в сторис своего Instagram рассказала
о травле, которую устроили ей соседи по новой квартире из-за коробок в коридоре. Они заявили певице, что мусор, игрушки, коляски и прочие предметы не должны храниться в местах общего пользования.
Певица, со своей стороны, попросила понимания, поскольку у нее еще идет ремонт, а кроме того, некоторые вещи предназначены для благотворительных организаций.
"Жильцы моего дома на полном серьезе устроили мне травлю из-за нескольких коробок в коридоре, собранных на благотворительность", – рассказала Дакота.
По ее словам, большие коробки уже уехали в "Домик для мамы" (приют для женщин с детьми и беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), другие – "на мусорку", а игрушки певица предложила забрать "хоть сегодня" тем, кому они нужны.
"Я не хочу этой травли и обвинений во всех смертных грехах", – пишет певица.
Рита призывает соседей к взаимопониманию, поскольку ремонт и благотворительность – "это всегда коробки".
Кроме того, певица предлагает соседям дружить и ходить друг к другу в гости. "Я простая и добрая девка, со мной дружить классно, точно вам говорю", – заверяет их Рита.
Как пишет
издание StarHit, эти апартаменты в элитном ЖК были приобретены Дакотой в ипотеку еще во время ее брака с Владом Соколовским, а въехала она в них уже с дочкой Мией и новым близким другом Федором.