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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201124/puteprovod-1586080817.html
Надвижку левой стороны путепровода завершили в Мытищах
Надвижку левой стороны путепровода завершили в Мытищах
Надвижку пролетного строения левой стороны строящегося путепровода через ж/д Ярославского направления завершили в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:58
2020-11-24T13:58
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Надвижку пролетного строения левой стороны строящегося путепровода через ж/д Ярославского направления завершили в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Длина надвинутого пролетного строения составила более 158 метров, общий вес металлоконструкций – порядка 470 тонн. Надвижка осуществлялась продольным способом", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.По его словам, новая развязка соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд на автомагистраль М-8 "Холмогоры", разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство планируется в 4 квартале 2021 года.
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алексей гержик, московская область (подмосковье), мытищи

Надвижку левой стороны путепровода завершили в Мытищах

13:58 24.11.2020
 
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ Мытищах завершили надвижку левой стороны путепровода через ж/д Ярославского направления
В Мытищах завершили надвижку левой стороны путепровода через ж/д Ярославского направления - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Надвижку пролетного строения левой стороны строящегося путепровода через ж/д Ярославского направления завершили в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Длина надвинутого пролетного строения составила более 158 метров, общий вес металлоконструкций – порядка 470 тонн. Надвижка осуществлялась продольным способом", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
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По его словам, новая развязка соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд на автомагистраль М-8 "Холмогоры", разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство планируется в 4 квартале 2021 года.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
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