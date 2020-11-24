https://ria.ru/20201124/puteprovod-1586080817.html

Надвижку левой стороны путепровода завершили в Мытищах

Надвижку левой стороны путепровода завершили в Мытищах

Надвижку пролетного строения левой стороны строящегося путепровода через ж/д Ярославского направления завершили в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:58

2020-11-24T13:58

2020-11-24T13:58

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Надвижку пролетного строения левой стороны строящегося путепровода через ж/д Ярославского направления завершили в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Длина надвинутого пролетного строения составила более 158 метров, общий вес металлоконструкций – порядка 470 тонн. Надвижка осуществлялась продольным способом", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.По его словам, новая развязка соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд на автомагистраль М-8 "Холмогоры", разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство планируется в 4 квартале 2021 года.

https://realty.ria.ru/20190903/1558201331.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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алексей гержик, московская область (подмосковье), мытищи