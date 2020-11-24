https://ria.ru/20201124/proisshestvie-1586018835.html

В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста

В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста

Полиция в Челябинске проводит проверку по факту возгорания автомобиля на парковке в понедельник ночью, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:33

2020-11-24T08:33

2020-11-24T08:33

гумвд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Полиция в Челябинске проводит проверку по факту возгорания автомобиля на парковке в понедельник ночью, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону.Как сообщила РИА Новости корреспондент информационного агентства Znak.com Марина Малкова, ее автомобиль BMW X1 был припаркован вечером 23 ноября на северо-западе Челябинска вблизи одного из магазинов. Со слов Малковой, его "сожгли", это произошло около 23.40 (21.40 мск), на место выезжала полиция. На размещенных на сайте агентства фото с места происшествия видно, что этот автомобиль был не единственным на парковке, обгорел он очень сильно."Факт возгорания автомобиля зарегистрирован. В УМВД России по Челябинску в связи с этим проводится проверка", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что возгорание произошло около 23.45 (21.45 мск) в понедельник.

https://ria.ru/20200626/1573539727.html

https://ria.ru/20200616/1572988435.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, челябинск, происшествия