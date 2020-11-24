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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201124/produkty-1586065521.html
Россия намерена стать главным поставщиком продуктов в Китай
Россия намерена стать главным поставщиком продуктов в Китай
Россия и Китай возобновляют переговоры о снятии ограничений на продовольственный экспорт, заявил торгпред РФ в КНР Алексей Груздев. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:56
2020-11-24T12:56
россия-китай: главное
россия
алексей груздев
китай
алтайский край
курганская область
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай возобновляют переговоры о снятии ограничений на продовольственный экспорт, заявил торгпред РФ в КНР Алексей Груздев. В перспективе это позволит заметно увеличить поставки российского продовольствия на один из самых больших рынков в мире. Сейчас Россия наращивает поставки в Китай практически каждый год, но это всё равно еще крохи по сравнению с гигантским потенциалом.В 2015 году Пекин разрешил ввозить пшеницу из Новосибирской и Омской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев. Через три года к ним добавились Челябинская, Амурская и Курганская области. Однако общий потенциал всех семи субъектов не велик.Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов заявил, что российский рынок уже сегодня столкнулся с переизбытком. Выхода из ситуации два: рост доходов населения или доступ к новым и перспективным рынкам. Последний вариант также принесет доход в казну в виде налогов и дальнейший рост агропромышленного комплекса. Если же не принять никаких мер, то в отрасли начнется стагнация, а хозяйства столкнутся с убытками из-за пресыщения рынка.По словам эксперта, наибольший потенциал из зерновых при поставках в Китай имеет ячмень. Этот злак идет на корм скоту. Кроме того, после конфликта с Австралией Пекин потерял основного поставщика этого продукта и Россия вполне может занять это место.По его словам, рост потребления и импорта в Китае играет на руку России в любом случае. Так, в этом году Пекин увеличил объем импорта кукурузы. Эти закупки поддержали цену на российскую пшеницу.
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россия, алексей груздев, китай, алтайский край, курганская область

Россия намерена стать главным поставщиком продуктов в Китай

12:56 24.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай возобновляют переговоры о снятии ограничений на продовольственный экспорт, заявил торгпред РФ в КНР Алексей Груздев.
В перспективе это позволит заметно увеличить поставки российского продовольствия на один из самых больших рынков в мире. Сейчас Россия наращивает поставки в Китай практически каждый год, но это всё равно еще крохи по сравнению с гигантским потенциалом.
В 2015 году Пекин разрешил ввозить пшеницу из Новосибирской и Омской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев. Через три года к ним добавились Челябинская, Амурская и Курганская области. Однако общий потенциал всех семи субъектов не велик.
Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов заявил, что российский рынок уже сегодня столкнулся с переизбытком. Выхода из ситуации два: рост доходов населения или доступ к новым и перспективным рынкам. Последний вариант также принесет доход в казну в виде налогов и дальнейший рост агропромышленного комплекса. Если же не принять никаких мер, то в отрасли начнется стагнация, а хозяйства столкнутся с убытками из-за пресыщения рынка.
По словам эксперта, наибольший потенциал из зерновых при поставках в Китай имеет ячмень. Этот злак идет на корм скоту. Кроме того, после конфликта с Австралией Пекин потерял основного поставщика этого продукта и Россия вполне может занять это место.
По его словам, рост потребления и импорта в Китае играет на руку России в любом случае. Так, в этом году Пекин увеличил объем импорта кукурузы. Эти закупки поддержали цену на российскую пшеницу.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияАлексей ГруздевКитайАлтайский крайКурганская область
 
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