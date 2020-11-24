https://ria.ru/20201124/produkty-1586065521.html

Россия намерена стать главным поставщиком продуктов в Китай

Россия намерена стать главным поставщиком продуктов в Китай

Россия и Китай возобновляют переговоры о снятии ограничений на продовольственный экспорт, заявил торгпред РФ в КНР Алексей Груздев. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:56

2020-11-24T12:56

2020-11-24T12:56

россия-китай: главное

россия

алексей груздев

китай

алтайский край

курганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1400x0_80_0_0_eb4317802a577d5068db7ff620872de7.jpg

МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай возобновляют переговоры о снятии ограничений на продовольственный экспорт, заявил торгпред РФ в КНР Алексей Груздев. В перспективе это позволит заметно увеличить поставки российского продовольствия на один из самых больших рынков в мире. Сейчас Россия наращивает поставки в Китай практически каждый год, но это всё равно еще крохи по сравнению с гигантским потенциалом.В 2015 году Пекин разрешил ввозить пшеницу из Новосибирской и Омской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев. Через три года к ним добавились Челябинская, Амурская и Курганская области. Однако общий потенциал всех семи субъектов не велик.Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов заявил, что российский рынок уже сегодня столкнулся с переизбытком. Выхода из ситуации два: рост доходов населения или доступ к новым и перспективным рынкам. Последний вариант также принесет доход в казну в виде налогов и дальнейший рост агропромышленного комплекса. Если же не принять никаких мер, то в отрасли начнется стагнация, а хозяйства столкнутся с убытками из-за пресыщения рынка.По словам эксперта, наибольший потенциал из зерновых при поставках в Китай имеет ячмень. Этот злак идет на корм скоту. Кроме того, после конфликта с Австралией Пекин потерял основного поставщика этого продукта и Россия вполне может занять это место.По его словам, рост потребления и импорта в Китае играет на руку России в любом случае. Так, в этом году Пекин увеличил объем импорта кукурузы. Эти закупки поддержали цену на российскую пшеницу.

https://ria.ru/20201123/kanal-1585886036.html

россия

китай

алтайский край

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей груздев, китай, алтайский край, курганская область