https://ria.ru/20201124/posobie-1586064639.html

Оформить пенсию при потере кормильца в Москве станет проще

Оформить пенсию при потере кормильца в Москве станет проще

Оформление пенсии при потере кормильца упростили в Москве, нововведение заработает с начала 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы во... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:54

2020-11-24T12:54

2020-11-24T12:54

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Оформление пенсии при потере кормильца упростили в Москве, нововведение заработает с начала 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы во вторник."Граждане, которым необходимо подтвердить сведения о трудовом стаже и заработке умерших родственников для оформления пенсии при потере кормильца, освобождены от необходимости представлять в Главархив Москвы свидетельства о регистрации брака и другие акты гражданского состояния. Сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде – посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния", - говорится в сообщении.Постановление о изменениях в административный регламент предоставления государственной услуги по подготовке справок из Главархива подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20201124/posobiya-1586061551.html

москва

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сергей собянин, москва, общество