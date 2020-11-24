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Оформить пенсию при потере кормильца в Москве станет проще
Оформить пенсию при потере кормильца в Москве станет проще
Оформление пенсии при потере кормильца упростили в Москве, нововведение заработает с начала 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы во... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:54
2020-11-24T12:54
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Оформление пенсии при потере кормильца упростили в Москве, нововведение заработает с начала 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы во вторник."Граждане, которым необходимо подтвердить сведения о трудовом стаже и заработке умерших родственников для оформления пенсии при потере кормильца, освобождены от необходимости представлять в Главархив Москвы свидетельства о регистрации брака и другие акты гражданского состояния. Сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде – посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния", - говорится в сообщении.Постановление о изменениях в административный регламент предоставления государственной услуги по подготовке справок из Главархива подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
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сергей собянин, москва, общество

Оформить пенсию при потере кормильца в Москве станет проще

12:54 24.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Оформление пенсии при потере кормильца упростили в Москве, нововведение заработает с начала 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы во вторник.
"Граждане, которым необходимо подтвердить сведения о трудовом стаже и заработке умерших родственников для оформления пенсии при потере кормильца, освобождены от необходимости представлять в Главархив Москвы свидетельства о регистрации брака и другие акты гражданского состояния. Сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде – посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния", - говорится в сообщении.
Постановление о изменениях в административный регламент предоставления государственной услуги по подготовке справок из Главархива подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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