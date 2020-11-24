https://ria.ru/20201124/polikliniki-1586130557.html
Три новые поликлиники построят на Вологодчине
Три новые поликлиники построят на Вологодчине
В Вологодской области построят три новые поликлиники, в следующем году приступят к их проектированию, а в эксплуатацию медучреждения введут к 2024 году,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:33
2020-11-24T17:33
2020-11-24T17:33
вологодская область
череповец
вологда
вологодская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/50145/00/501450086_0:83:800:533_1400x0_80_0_0_029e7f83d44a34ce9d6a2c0cc8d2dfb5.jpg
ВОЛОГДА, 23 ноя — РИА Новости. В Вологодской области построят три новые поликлиники, в следующем году приступят к их проектированию, а в эксплуатацию медучреждения введут к 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.На строительство поликлиник в Вологде, Череповце и селе Верховажье региону из федерального бюджета выделены 2,1 миллиарда рублей. Финансовая поддержка оказана по поручению президента РФ для компенсации снижения расходов областного бюджета в связи с пандемией.На оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников поручил муниципалитетам в кратчайшие сроки внести изменения в свои градостроительные планы и выделить участки земли под строительство поликлиник, чтобы уже в следующем году подготовить и согласовать проекты медучреждений, а начать строительные работы с 1 января 2022 года."Строительство поликлиник в Вологде и Череповце осуществить до 1 сентября 2024 года, лечебного корпуса центральной районной больницы в Верховажье – до 31 декабря 2023 года. Департаментам здравоохранения, строительства, финансов – предусмотреть финансирование на разработку проектно-сметной документации до 1 февраля 2021 года", - говорится в распоряжении губернатора.
https://ria.ru/20201110/remont-1583939128.html
череповец
вологда
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/50145/00/501450086_89:0:800:533_1400x0_80_0_0_238eb0e43b5bb9ae55520260a971c774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, вологда, вологодская область