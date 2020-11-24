https://ria.ru/20201124/polikliniki-1586130557.html

Три новые поликлиники построят на Вологодчине

Три новые поликлиники построят на Вологодчине

В Вологодской области построят три новые поликлиники, в следующем году приступят к их проектированию, а в эксплуатацию медучреждения введут к 2024 году,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:33

2020-11-24T17:33

2020-11-24T17:33

вологодская область

череповец

вологда

вологодская область

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ВОЛОГДА, 23 ноя — РИА Новости. В Вологодской области построят три новые поликлиники, в следующем году приступят к их проектированию, а в эксплуатацию медучреждения введут к 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.На строительство поликлиник в Вологде, Череповце и селе Верховажье региону из федерального бюджета выделены 2,1 миллиарда рублей. Финансовая поддержка оказана по поручению президента РФ для компенсации снижения расходов областного бюджета в связи с пандемией.На оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников поручил муниципалитетам в кратчайшие сроки внести изменения в свои​ градостроительные планы и выделить участки земли под строительство поликлиник, чтобы уже в следующем году подготовить и согласовать проекты медучреждений, а начать строительные работы с 1 января 2022 года."Строительство поликлиник в Вологде и Череповце осуществить до 1 сентября 2024 года, лечебного корпуса центральной районной больницы в Верховажье – до 31 декабря 2023 года. Департаментам здравоохранения, строительства, финансов – предусмотреть финансирование на разработку проектно-сметной документации до 1 февраля 2021 года", - говорится в распоряжении губернатора.

https://ria.ru/20201110/remont-1583939128.html

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вологодская область

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череповец, вологда, вологодская область