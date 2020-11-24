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Москвичей предупредили о пасмурной погоде с мокрым снегом во вторник
Москвичей предупредили о пасмурной погоде с мокрым снегом во вторник
Пасмурная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега ожидают москвичей во вторник, температура воздуха составит до +3 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T07:50
2020-11-24T07:50
2020-11-24T07:50
россия
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пасмурная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега ожидают москвичей во вторник, температура воздуха составит до +3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сохранится пасмурная погода, пройдут небольшие осадки в смешанной фазе: снег, мокрый снег. Температура в городе +1…+3, в Подмосковье от -1…+4", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20201123/gipoksiya-1585985073.html
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россия, погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество