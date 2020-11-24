https://ria.ru/20201124/pogoda-1586016867.html

Москвичей предупредили о пасмурной погоде с мокрым снегом во вторник

Москвичей предупредили о пасмурной погоде с мокрым снегом во вторник

Пасмурная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега ожидают москвичей во вторник, температура воздуха составит до +3 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T07:50

2020-11-24T07:50

2020-11-24T07:50

россия

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пасмурная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега ожидают москвичей во вторник, температура воздуха составит до +3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сохранится пасмурная погода, пройдут небольшие осадки в смешанной фазе: снег, мокрый снег. Температура в городе +1…+3, в Подмосковье от -1…+4", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20201123/gipoksiya-1585985073.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество