https://ria.ru/20201124/pereschet-1586006312.html

Джорджия завершит повторный пересчет голосов в декабре

Джорджия завершит повторный пересчет голосов в декабре

Повторный пересчет голосов в штате Джорджия, который запросил предвыборный штаб Дональда Трампа, завершится 2 декабря, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T00:50

2020-11-24T00:50

2020-11-24T00:50

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583485945_0:254:2974:1927_1400x0_80_0_0_bc9bdff378ff4b529373f696cb5c52e8.jpg

ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Повторный пересчет голосов в штате Джорджия, который запросил предвыборный штаб Дональда Трампа, завершится 2 декабря, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные властей штата.Избирком Джорджии ранее утвердил результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, по итогам которых победителем в штате был признан демократ Джо Байден.Штаб Трампа заявил, что требует "честного пересчета голосов в Джорджии, который должен включать сопоставление подписей". Проведенный ранее пересчет представители Трампа не считают достаточно тщательным и требуют новой проверки.Как сообщил представитель избирательной комиссии штата, пересчет начнется утром во вторник 24 ноября и завершится к полуночи 2 декабря.

https://ria.ru/20201123/trump-1585837039.html

вашингтон

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире