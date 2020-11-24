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Джорджия завершит повторный пересчет голосов в декабре
Джорджия завершит повторный пересчет голосов в декабре
Повторный пересчет голосов в штате Джорджия, который запросил предвыборный штаб Дональда Трампа, завершится 2 декабря, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T00:50
2020-11-24T00:50
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Повторный пересчет голосов в штате Джорджия, который запросил предвыборный штаб Дональда Трампа, завершится 2 декабря, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные властей штата.Избирком Джорджии ранее утвердил результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, по итогам которых победителем в штате был признан демократ Джо Байден.Штаб Трампа заявил, что требует "честного пересчета голосов в Джорджии, который должен включать сопоставление подписей". Проведенный ранее пересчет представители Трампа не считают достаточно тщательным и требуют новой проверки.Как сообщил представитель избирательной комиссии штата, пересчет начнется утром во вторник 24 ноября и завершится к полуночи 2 декабря.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Джорджия завершит повторный пересчет голосов в декабре

00:50 24.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРабочие внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США
Рабочие внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Повторный пересчет голосов в штате Джорджия, который запросил предвыборный штаб Дональда Трампа, завершится 2 декабря, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные властей штата.
Избирком Джорджии ранее утвердил результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, по итогам которых победителем в штате был признан демократ Джо Байден.
Штаб Трампа заявил, что требует "честного пересчета голосов в Джорджии, который должен включать сопоставление подписей". Проведенный ранее пересчет представители Трампа не считают достаточно тщательным и требуют новой проверки.
Как сообщил представитель избирательной комиссии штата, пересчет начнется утром во вторник 24 ноября и завершится к полуночи 2 декабря.
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