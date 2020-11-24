https://ria.ru/20201124/pensionery-1586059306.html
Парламент Камчатки установил величину прожиточного минимума пенсионеров
Парламент Камчатки установил величину прожиточного минимума пенсионеров
Депутаты Законодательного собрания Камчатского края установили величину прожиточного минимума пенсионеров для расчета социальной доплаты к пенсии в крае на 2021 РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:37
2020-11-24T12:37
2020-11-24T12:37
камчатский край
россия
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152919/09/1529190929_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_a8033b18924f1833b3e7ceb2fe5c5c2f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края установили величину прожиточного минимума пенсионеров для расчета социальной доплаты к пенсии в крае на 2021 год.С предложением установить такой параметр выступило краевое правительство."Величина прожиточного минимума рассчитана исходя из величин прожиточного минимума пенсионера за 1 и 2 кварталы 2020 года в Камчатском крае и в Российской Федерации в целом, а также прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в РФ на 21-й год. Цифры были предоставлены специалистами профильного министерства региона. Таким образом, в 2021 году размер прожиточного минимума пенсионера в Камчатском крае составит 18 148 рублей", - сообщила председатель комитета по соцполитике краевого парламента Татьяна Ткаченко.Она пояснила, что размер прожиточного минимума необходим для установления региональной социальной доплаты к пенсии."Размер доплаты к пенсии в 2021 году составит 5 485 рублей. Социальную доплату по предварительным расчетам будут ежемесячно получать 12 тысяч камчатских пенсионеров. В бюджете Камчатского края на 2021 год для этого заложено 792 648 тысяч рублей, из них 745 560 тысяч рублей Камчатский край получит из федерального бюджета, а 47 088 тысяч рублей – это средства краевого бюджета", - сказала Ткаченко.
https://ria.ru/20201124/popravki-1586058737.html
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152919/09/1529190929_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_8335bfa63d46dc9d1ee83de4a9f7782f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатский край
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Камчатского края
установили величину прожиточного минимума пенсионеров для расчета социальной доплаты к пенсии в крае на 2021 год.
С предложением установить такой параметр выступило краевое правительство.
"Величина прожиточного минимума рассчитана исходя из величин прожиточного минимума пенсионера за 1 и 2 кварталы 2020 года в Камчатском крае и в Российской Федерации
в целом, а также прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в РФ на 21-й год. Цифры были предоставлены специалистами профильного министерства региона. Таким образом, в 2021 году размер прожиточного минимума пенсионера в Камчатском крае составит 18 148 рублей", - сообщила председатель комитета по соцполитике краевого парламента Татьяна Ткаченко.
Она пояснила, что размер прожиточного минимума необходим для установления региональной социальной доплаты к пенсии.
"Размер доплаты к пенсии в 2021 году составит 5 485 рублей. Социальную доплату по предварительным расчетам будут ежемесячно получать 12 тысяч камчатских пенсионеров. В бюджете Камчатского края на 2021 год для этого заложено 792 648 тысяч рублей, из них 745 560 тысяч рублей Камчатский край получит из федерального бюджета, а 47 088 тысяч рублей – это средства краевого бюджета", - сказала Ткаченко.