https://ria.ru/20201124/pensionery-1586059306.html

Парламент Камчатки установил величину прожиточного минимума пенсионеров

Парламент Камчатки установил величину прожиточного минимума пенсионеров

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края установили величину прожиточного минимума пенсионеров для расчета социальной доплаты к пенсии в крае на 2021 РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:37

2020-11-24T12:37

2020-11-24T12:37

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края установили величину прожиточного минимума пенсионеров для расчета социальной доплаты к пенсии в крае на 2021 год.С предложением установить такой параметр выступило краевое правительство."Величина прожиточного минимума рассчитана исходя из величин прожиточного минимума пенсионера за 1 и 2 кварталы 2020 года в Камчатском крае и в Российской Федерации в целом, а также прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в РФ на 21-й год. Цифры были предоставлены специалистами профильного министерства региона. Таким образом, в 2021 году размер прожиточного минимума пенсионера в Камчатском крае составит 18 148 рублей", - сообщила председатель комитета по соцполитике краевого парламента Татьяна Ткаченко.Она пояснила, что размер прожиточного минимума необходим для установления региональной социальной доплаты к пенсии."Размер доплаты к пенсии в 2021 году составит 5 485 рублей. Социальную доплату по предварительным расчетам будут ежемесячно получать 12 тысяч камчатских пенсионеров. В бюджете Камчатского края на 2021 год для этого заложено 792 648 тысяч рублей, из них 745 560 тысяч рублей Камчатский край получит из федерального бюджета, а 47 088 тысяч рублей – это средства краевого бюджета", - сказала Ткаченко.

https://ria.ru/20201124/popravki-1586058737.html

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