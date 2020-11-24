https://ria.ru/20201124/opravdanie-1586139467.html

Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка

Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка

На Кубани присяжные оправдали обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, сообщает Краснодарский краевой суд. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:13

2020-11-24T18:13

2020-11-24T22:18

краснодарский краевой суд

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 ноя — РИА Новости. На Кубани присяжные оправдали обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, сообщает Краснодарский краевой суд.В июне 2016 года в поселке Звезда отчим подвез падчерицу к дому, однако там она так и не появилась. По факту исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве. Долгое время девочку не могли найти, и лишь в конце января 2020 года на нескольких зданиях в соседнем селе появились надписи, в которых сообщалось о местонахождении останков. В тот же день следователи обнаружили тело в указанном месте. Правоохранители установили причастность 63-летнего местного жителя к убийству.Как рассказывал подозреваемый, в тот день ребенок несколько раз забегал во двор его дома, отвлекая от работы. По данным следствия, прогоняя девочку, мужчина насмерть ударил ее молотком по голове, а затем спрятал тело в поле. В ходе допроса подозреваемый рассказал следователю, что надписи на строениях оставлял именно он, отмечали в правоохранительных органах.Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Позднее на основе вердикта судья будет должен постановить оправдательный приговор, при желании стороны смогут его обжаловать.РИА Новости пока не располагает комментариями прокуратуры и следствия.Факт оправдательного приговора — большая редкость в России: по статистике ВС, если уголовные материалы уже рассматриваются по существу, шансы на оправдание в суде не превышают одного процента.

https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577034940.html

https://ria.ru/20201124/rebenok-1586109239.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский краевой суд, краснодарский край, происшествия