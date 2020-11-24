Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/opg-1586025715.html
РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
Следственный комитет заподозрил бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области, а также работников силовых структур в создании одной из... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:47
2020-11-24T09:49
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет заподозрил бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области, а также работников силовых структур в создании одной из крупнейших в России площадок по уходу от налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.По данным агентства, "услугой" уклонения от уплаты НДС пользовались подрядчики госкорпораций и другие крупные компании. На данный момент ущерб оценивается более чем в четыре миллиарда рублей.Как установило следствие, в мошенническую схему было вовлечено 430 юридических лиц.Выйти на мошенников удалось благодаря действиям сотрудников межрайонной инспекции, которые использовали поддельную доверенность компании с целью представления ее интересов. Так, декларации, предоставленные ими в налоговый орган, содержали не соответствующую действительности информацию.
https://ria.ru/20201123/ndfl-1585959249.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), самарская область, происшествия

РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС

09:47 24.11.2020 (обновлено: 09:49 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет заподозрил бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области, а также работников силовых структур в создании одной из крупнейших в России площадок по уходу от налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным агентства, "услугой" уклонения от уплаты НДС пользовались подрядчики госкорпораций и другие крупные компании. На данный момент ущерб оценивается более чем в четыре миллиарда рублей.
Как установило следствие, в мошенническую схему было вовлечено 430 юридических лиц.
Выйти на мошенников удалось благодаря действиям сотрудников межрайонной инспекции, которые использовали поддельную доверенность компании с целью представления ее интересов. Так, декларации, предоставленные ими в налоговый орган, содержали не соответствующую действительности информацию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 17:56
Путин подписал закон о повышении налога на доходы богатых россиян
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Самарская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
Лента новостейМолния