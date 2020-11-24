https://ria.ru/20201124/opg-1586025715.html

РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС

РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС

Следственный комитет заподозрил бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области, а также работников силовых структур в создании одной из... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:47

2020-11-24T09:47

2020-11-24T09:49

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет заподозрил бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области, а также работников силовых структур в создании одной из крупнейших в России площадок по уходу от налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.По данным агентства, "услугой" уклонения от уплаты НДС пользовались подрядчики госкорпораций и другие крупные компании. На данный момент ущерб оценивается более чем в четыре миллиарда рублей.Как установило следствие, в мошенническую схему было вовлечено 430 юридических лиц.Выйти на мошенников удалось благодаря действиям сотрудников межрайонной инспекции, которые использовали поддельную доверенность компании с целью представления ее интересов. Так, декларации, предоставленные ими в налоговый орган, содержали не соответствующую действительности информацию.

https://ria.ru/20201123/ndfl-1585959249.html

самарская область

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), самарская область, происшествия