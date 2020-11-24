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https://ria.ru/20201124/mishustin-1586075631.html
Мишустин оценил научно-технологический потенциал России
Мишустин оценил научно-технологический потенциал России
Россия должна войти пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития, заявил... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:37
2020-11-24T13:37
россия
михаил мишустин
наука
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия должна войти пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ее (науки - ред.) развитие и поддержка - первоочередная задача государства. На это направлен национальный проект "Наука", главная цель которого добиться, чтобы в ближайшие годы Россия уверенно вошла в пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития", - сказал он на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники.Мишустин отметил, что на прошлой неделе произошло важнейшее событие для российской науки: в Дубне был запущен первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА)."Именно благодаря таким разработкам Россия станет одним из лидеров в области фундаментальных исследований ядерной физики. Крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной, становилась центром притяжения для ученых из других стран. И это, конечно, наш приоритет", - сказал премьер.Он подчеркнул, что Россия будет развивать линейку научных установок мегасайенс."За проектом НИКА последуют и другие. Но все эти успехи зависят не только от современного оборудования, центров, лабораторий и исследовательской инфраструктуры, а, в первую очередь, от тех, кто ведет эти уникальные исследования", - сказал он.Мишустин 20 ноября запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
https://ria.ru/20201124/premii-1586070099.html
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россия, михаил мишустин, наука

Мишустин оценил научно-технологический потенциал России

13:37 24.11.2020
 
© Depositphotos / Dan ComaniciuУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Depositphotos / Dan Comaniciu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия должна войти пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ее (науки - ред.) развитие и поддержка - первоочередная задача государства. На это направлен национальный проект "Наука", главная цель которого добиться, чтобы в ближайшие годы Россия уверенно вошла в пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития", - сказал он на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники.
Мишустин отметил, что на прошлой неделе произошло важнейшее событие для российской науки: в Дубне был запущен первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА).
"Именно благодаря таким разработкам Россия станет одним из лидеров в области фундаментальных исследований ядерной физики. Крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной, становилась центром притяжения для ученых из других стран. И это, конечно, наш приоритет", - сказал премьер.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил международный форум Транспорт России - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
13:15
Мишустин вручит премии правительства в области науки и техники
Он подчеркнул, что Россия будет развивать линейку научных установок мегасайенс.
"За проектом НИКА последуют и другие. Но все эти успехи зависят не только от современного оборудования, центров, лабораторий и исследовательской инфраструктуры, а, в первую очередь, от тех, кто ведет эти уникальные исследования", - сказал он.
Мишустин 20 ноября запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
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