https://ria.ru/20201124/mishustin-1586075631.html

Мишустин оценил научно-технологический потенциал России

Мишустин оценил научно-технологический потенциал России

Россия должна войти пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития, заявил... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:37

2020-11-24T13:37

2020-11-24T13:37

россия

михаил мишустин

наука

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия должна войти пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ее (науки - ред.) развитие и поддержка - первоочередная задача государства. На это направлен национальный проект "Наука", главная цель которого добиться, чтобы в ближайшие годы Россия уверенно вошла в пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития", - сказал он на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники.Мишустин отметил, что на прошлой неделе произошло важнейшее событие для российской науки: в Дубне был запущен первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА)."Именно благодаря таким разработкам Россия станет одним из лидеров в области фундаментальных исследований ядерной физики. Крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной, становилась центром притяжения для ученых из других стран. И это, конечно, наш приоритет", - сказал премьер.Он подчеркнул, что Россия будет развивать линейку научных установок мегасайенс."За проектом НИКА последуют и другие. Но все эти успехи зависят не только от современного оборудования, центров, лабораторий и исследовательской инфраструктуры, а, в первую очередь, от тех, кто ведет эти уникальные исследования", - сказал он.Мишустин 20 ноября запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

https://ria.ru/20201124/premii-1586070099.html

https://ria.ru/20200203/1564187868.html

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россия, михаил мишустин, наука