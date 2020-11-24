https://ria.ru/20201124/mishustin-1586075631.html
Мишустин оценил научно-технологический потенциал России
Мишустин оценил научно-технологический потенциал России
Россия должна войти пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития, заявил... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:37
2020-11-24T13:37
2020-11-24T13:37
россия
михаил мишустин
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584449149_0:444:2649:1934_1400x0_80_0_0_6e48c9d41d49a21a8b2cfea9aa893ee3.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия должна войти пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ее (науки - ред.) развитие и поддержка - первоочередная задача государства. На это направлен национальный проект "Наука", главная цель которого добиться, чтобы в ближайшие годы Россия уверенно вошла в пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития", - сказал он на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники.Мишустин отметил, что на прошлой неделе произошло важнейшее событие для российской науки: в Дубне был запущен первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА)."Именно благодаря таким разработкам Россия станет одним из лидеров в области фундаментальных исследований ядерной физики. Крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной, становилась центром притяжения для ученых из других стран. И это, конечно, наш приоритет", - сказал премьер.Он подчеркнул, что Россия будет развивать линейку научных установок мегасайенс."За проектом НИКА последуют и другие. Но все эти успехи зависят не только от современного оборудования, центров, лабораторий и исследовательской инфраструктуры, а, в первую очередь, от тех, кто ведет эти уникальные исследования", - сказал он.Мишустин 20 ноября запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
https://ria.ru/20201124/premii-1586070099.html
https://ria.ru/20200203/1564187868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584449149_0:60:2649:2047_1400x0_80_0_0_e931808184467198d30acd4882006c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, наука
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Россия должна войти пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Ее (науки - ред.) развитие и поддержка - первоочередная задача государства. На это направлен национальный проект "Наука", главная цель которого добиться, чтобы в ближайшие годы Россия уверенно вошла в пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития", - сказал он на церемонии вручения премий правительства РФ
в области науки и техники.
Мишустин отметил, что на прошлой неделе произошло важнейшее событие для российской науки: в Дубне был запущен первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА).
"Именно благодаря таким разработкам Россия станет одним из лидеров в области фундаментальных исследований ядерной физики. Крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной, становилась центром притяжения для ученых из других стран. И это, конечно, наш приоритет", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что Россия будет развивать линейку научных установок мегасайенс.
"За проектом НИКА последуют и другие. Но все эти успехи зависят не только от современного оборудования, центров, лабораторий и исследовательской инфраструктуры, а, в первую очередь, от тех, кто ведет эти уникальные исследования", - сказал он.
Мишустин 20 ноября запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.