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Более 300 единиц медтехники поступило в детские поликлиники Подмосковья
Более 300 единиц медтехники поступило в детские поликлиники Подмосковья
Почти 330 единиц медтехники поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение" в детские поликлиники Подмосковья с начала текущего года, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:44
2020-11-24T13:44
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
медицина
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Почти 330 единиц медтехники поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение" в детские поликлиники Подмосковья с начала текущего года, сообщили в пресс-службе регионального минздрава."С начала 2020 года в поликлиники Московской области поставлено 328 единиц медицинского оборудования для диагностики и лечения различных заболеваний", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что детские поликлиники Подмосковья, в частности, оснастили портативными и стандартными ультразвуковыми аппаратами, оборудованием для исследования зрения, электрокардиографами и другой медтехникой."В этом году для детских поликлиник мы закупили в общей сложности 418 единиц медтехники, большая часть которой уже используется для оказания медицинской помощи маленьким пациентам", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье), медицина, общество

Более 300 единиц медтехники поступило в детские поликлиники Подмосковья

13:44 24.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров на автоматическом иммунохимическом анализаторе в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров на автоматическом иммунохимическом анализаторе в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Почти 330 единиц медтехники поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение" в детские поликлиники Подмосковья с начала текущего года, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"С начала 2020 года в поликлиники Московской области поставлено 328 единиц медицинского оборудования для диагностики и лечения различных заболеваний", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что детские поликлиники Подмосковья, в частности, оснастили портативными и стандартными ультразвуковыми аппаратами, оборудованием для исследования зрения, электрокардиографами и другой медтехникой.
"В этом году для детских поликлиник мы закупили в общей сложности 418 единиц медтехники, большая часть которой уже используется для оказания медицинской помощи маленьким пациентам", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
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Светлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)МедицинаОбщество
 
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