https://ria.ru/20201124/maksim-galkin-1586080022.html

Галкин признался, что у него "все отросло длинным сразу"

Галкин признался, что у него "все отросло длинным сразу"

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram серию фотографий времен своей молодости. Кадры были сделаны в 1996–1997 годах. Ко многим из них... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:14

2020-11-24T19:14

2020-11-24T19:14

турция

шоубиз

знаменитости

звезды

максим галкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081868_0:147:1080:755_1400x0_80_0_0_4d0905f353a53fb8cd6f88a714c51bf8.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram серию фотографий времен своей молодости. Кадры были сделаны в 1996–1997 годах. Ко многим из них шоумен придумал шуточные подписи. На следующих фото юморист запечатлен на семейной даче, где играет в карты с братом и в жмурки с друзьями.Он также разместил кадр из поездки в Турцию, где впервые покатался на горных лыжах."На горе полный бравады и в баре – счастливый, что спустился живым". За несколько часов эта публикация набрала почти 400 тысяч лайков. В комментариях пользователи написали, что "все фотографии прекрасные", Галкин "великолепен", а некоторые поклонницы даже признались юмористу в любви.

https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, знаменитости, звезды, максим галкин