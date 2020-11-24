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https://ria.ru/20201124/maksim-galkin-1586080022.html
Галкин признался, что у него "все отросло длинным сразу"
Галкин признался, что у него "все отросло длинным сразу"
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram серию фотографий времен своей молодости. Кадры были сделаны в 1996–1997 годах. Ко многим из них... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:14
2020-11-24T19:14
турция
шоубиз
знаменитости
звезды
максим галкин
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram серию фотографий времен своей молодости. Кадры были сделаны в 1996–1997 годах. Ко многим из них шоумен придумал шуточные подписи. На следующих фото юморист запечатлен на семейной даче, где играет в карты с братом и в жмурки с друзьями.Он также разместил кадр из поездки в Турцию, где впервые покатался на горных лыжах."На горе полный бравады и в баре – счастливый, что спустился живым". За несколько часов эта публикация набрала почти 400 тысяч лайков. В комментариях пользователи написали, что "все фотографии прекрасные", Галкин "великолепен", а некоторые поклонницы даже признались юмористу в любви.
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турция, знаменитости, звезды, максим галкин

Галкин признался, что у него "все отросло длинным сразу"

19:14 24.11.2020
 
© Фото : Instagram-аккаунт @maxgalkinruМаксим Галкин на горнолыжном курорте в Турции
Максим Галкин на горнолыжном курорте в Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Instagram-аккаунт @maxgalkinru
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram серию фотографий времен своей молодости. Кадры были сделаны в 1996–1997 годах. Ко многим из них шоумен придумал шуточные подписи.

"Тут я выхожу из православной лавки на Халкидиках в умопомрачительных шортах, которые я, видать, подрезал у Сабрины", – пишет Галкин под первой фотографией.

На следующих фото юморист запечатлен на семейной даче, где играет в карты с братом и в жмурки с друзьями.

"Прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа выросла только сейчас. Поверьте, у меня все отросло длинным сразу", – признается супруг Аллы Пугачевой.

Он также разместил кадр из поездки в Турцию, где впервые покатался на горных лыжах.
"На горе полный бравады и в баре – счастливый, что спустился живым".
За несколько часов эта публикация набрала почти 400 тысяч лайков. В комментариях пользователи написали, что "все фотографии прекрасные", Галкин "великолепен", а некоторые поклонницы даже признались юмористу в любви.
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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