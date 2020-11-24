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Лавров призвал власти Афганистана и талибов восстановить мир в стране
Лавров призвал власти Афганистана и талибов восстановить мир в стране
Москва призывает власти Афганистана и талибов перейти к переговорам по существу и восстановить мир в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:49
2020-11-24T13:49
россия
сергей лавров
афганистан
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва призывает власти Афганистана и талибов перейти к переговорам по существу и восстановить мир в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает ухудшаться."Складывающиеся обстоятельства диктуют острую необходимость того, чтобы команды переговорщиков от правительства Афганистана и движения талибов, заседающие сейчас в Дохе, как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану."Призываем обе противоборствующие стороны, представителей всех афганских этнополитических сил, внешних игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в стране, способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны и восстановлению Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20201124/lavrov-1586077332.html
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россия, сергей лавров, афганистан, в мире

Лавров призвал власти Афганистана и талибов восстановить мир в стране

13:49 24.11.2020
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва призывает власти Афганистана и талибов перейти к переговорам по существу и восстановить мир в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает ухудшаться.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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"Складывающиеся обстоятельства диктуют острую необходимость того, чтобы команды переговорщиков от правительства Афганистана и движения талибов, заседающие сейчас в Дохе, как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.
"Призываем обе противоборствующие стороны, представителей всех афганских этнополитических сил, внешних игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в стране, способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны и восстановлению Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков", - отметил глава МИД РФ.
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