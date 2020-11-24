https://ria.ru/20201124/lavrov-1586078676.html

Лавров призвал власти Афганистана и талибов восстановить мир в стране

Лавров призвал власти Афганистана и талибов восстановить мир в стране

Москва призывает власти Афганистана и талибов перейти к переговорам по существу и восстановить мир в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:49

2020-11-24T13:49

2020-11-24T13:49

россия

сергей лавров

афганистан

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва призывает власти Афганистана и талибов перейти к переговорам по существу и восстановить мир в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает ухудшаться."Складывающиеся обстоятельства диктуют острую необходимость того, чтобы команды переговорщиков от правительства Афганистана и движения талибов, заседающие сейчас в Дохе, как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану."Призываем обе противоборствующие стороны, представителей всех афганских этнополитических сил, внешних игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в стране, способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны и восстановлению Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20201124/lavrov-1586077332.html

https://ria.ru/20201119/afganistan-1585326864.html

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россия, сергей лавров, афганистан, в мире