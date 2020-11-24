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В Приморье после циклона развернули 14 полевых кухонь
В Приморье после циклона развернули 14 полевых кухонь
Тихоокеанский флот и подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа развернули 14 полевых кухонь для жителей Приморья, чьи дома остались без света РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T05:23
2020-11-24T05:23
николай воскресенский (флот)
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тихоокеанский флот и подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа развернули 14 полевых кухонь для жителей Приморья, чьи дома остались без света и воды из-за снежного циклона, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.Всего на различных объектах задействовано до 150 военнослужащих флота и порядка 10 единиц техники.В Артёме на помощь жителям районов, оставшихся без воды и света, пришли военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, всего более 30 военнослужащих и семь единиц техники. Инженерные подразделения и специалисты армейского соединения управления также занимаются очисткой городских улиц и парков от упавших деревьев и их вывозом, обеспечивают работу пунктов обогрева, готовят на полевых кухнях горячую пищу для жителей, информирует ТОФ.По словам Воскресенского, создан резерв для увеличения числа точек выдачи горячего питания. "Флот также оказывает помощь городским аварийным бригадам, которые очищают от упавших и поврежденных деревьев автомобильные дороги, тротуары, подъезды к объектам инфраструктуры... В районе Морского кладбища, где в результате непогоды обрушились опоры ЛЭП, инженерное подразделение ТОФ помогает энергетикам в подготовке площадок для установки новых опор", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Артёме на улице Заречной военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа ранее развернули пункт обогрева и выдачи горячей пищи.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья, ветви, столбы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Во Владивостоке развернули пункты помощи населению
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморье в пятницу в связи с прохождением циклона - аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай воскресенский (флот), тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, артем, приморский край, происшествия

В Приморье после циклона развернули 14 полевых кухонь

05:23 24.11.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тихоокеанский флот и подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа развернули 14 полевых кухонь для жителей Приморья, чьи дома остались без света и воды из-за снежного циклона, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Всего на различных объектах задействовано до 150 военнослужащих флота и порядка 10 единиц техники.
"Тихоокеанский флот и подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа продолжают оказание помощи населению Владивостока и Артёма в ликвидации последствий ледяного дождя, который несколько дней назад обрушился на Приморский край. Уже третий день в столице Приморья развёрнуты полевые кухни от воинских частей ТОФ, которые обеспечивают горячей пищей жителей районов Владивостока, где есть проблемы с водоснабжением и электричеством. На сегодняшний день в черте города функционирует уже 14 полевых кухонь КП-130 и автомобильные кухни ПАК-200 с поварским составом", - сообщил Воскресенский.
В Артёме на помощь жителям районов, оставшихся без воды и света, пришли военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, всего более 30 военнослужащих и семь единиц техники. Инженерные подразделения и специалисты армейского соединения управления также занимаются очисткой городских улиц и парков от упавших деревьев и их вывозом, обеспечивают работу пунктов обогрева, готовят на полевых кухнях горячую пищу для жителей, информирует ТОФ.
По словам Воскресенского, создан резерв для увеличения числа точек выдачи горячего питания. "Флот также оказывает помощь городским аварийным бригадам, которые очищают от упавших и поврежденных деревьев автомобильные дороги, тротуары, подъезды к объектам инфраструктуры... В районе Морского кладбища, где в результате непогоды обрушились опоры ЛЭП, инженерное подразделение ТОФ помогает энергетикам в подготовке площадок для установки новых опор", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Артёме на улице Заречной военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа ранее развернули пункт обогрева и выдачи горячей пищи.
В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья, ветви, столбы.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
 
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