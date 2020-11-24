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В Приморье после циклона развернули 14 полевых кухонь

В Приморье после циклона развернули 14 полевых кухонь

Тихоокеанский флот и подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа развернули 14 полевых кухонь для жителей Приморья, чьи дома остались без света РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T05:23

2020-11-24T05:23

2020-11-24T05:23

николай воскресенский (флот)

тихоокеанский флот вмф россии

владивосток

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тихоокеанский флот и подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа развернули 14 полевых кухонь для жителей Приморья, чьи дома остались без света и воды из-за снежного циклона, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.Всего на различных объектах задействовано до 150 военнослужащих флота и порядка 10 единиц техники.В Артёме на помощь жителям районов, оставшихся без воды и света, пришли военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, всего более 30 военнослужащих и семь единиц техники. Инженерные подразделения и специалисты армейского соединения управления также занимаются очисткой городских улиц и парков от упавших деревьев и их вывозом, обеспечивают работу пунктов обогрева, готовят на полевых кухнях горячую пищу для жителей, информирует ТОФ.По словам Воскресенского, создан резерв для увеличения числа точек выдачи горячего питания. "Флот также оказывает помощь городским аварийным бригадам, которые очищают от упавших и поврежденных деревьев автомобильные дороги, тротуары, подъезды к объектам инфраструктуры... В районе Морского кладбища, где в результате непогоды обрушились опоры ЛЭП, инженерное подразделение ТОФ помогает энергетикам в подготовке площадок для установки новых опор", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Артёме на улице Заречной военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа ранее развернули пункт обогрева и выдачи горячей пищи.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья, ветви, столбы.

владивосток

артем

приморский край

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Во Владивостоке развернули пункты помощи населению Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморье в пятницу в связи с прохождением циклона - аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения. 2020-11-24T05:23 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай воскресенский (флот), тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, артем, приморский край, происшествия