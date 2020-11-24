https://ria.ru/20201124/kruger-1585886770.html
"Фредди Крюгер" сыграет убийцу в четвертом сезоне "Очень странных дел"
"Фредди Крюгер" сыграет убийцу в четвертом сезоне "Очень странных дел"
В четвертом сезоне актерский состав "Очень странных дел" пополнится новыми персонажами, сообщатся в твиттере сериала. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:46
2020-11-24T01:46
2020-11-24T02:31
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В четвертом сезоне актерский состав "Очень странных дел" пополнится новыми персонажами, сообщатся в твиттере сериала.Так, например, Роберт Инглунд, игравший Фредди Крюгера в "Кошмаре на улице вязов", исполнит роль Виктора Крила – пациента психбольницы, попавшего туда после жуткого убийства, которое он совершил в 1950-е годы. Роль одного из санитаров Питера Балларда досталась Джейми Кэмпбелл Бауэру. Он играл молодого Гриндевальда в "Гарри Поттере" и "Фантастических тварях". Шерман Огастас выступит в роли интеллигентного полковника Салливана, который верит, что сумеет раз и навсегда избавить Хокинс от зла, Эдуардо Франко – Аргайла, лучшего друга Джонатона и доставщика пиццы, Мэйсон Дай – богатого спортсмена Джейсона Карвера, который встречается с самой красивой девушкой в школе, Том Влашиха – одного из тюремных охранников Дмитрия, а Джозеф Куинн – руководителя клуба D&D Эдди Мэнсона. Дата премьеры четвертого сезона пока не известна.
https://ria.ru/20201027/stranger-things-1581533775.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости
. В четвертом сезоне актерский состав "Очень странных дел" пополнится новыми персонажами, сообщатся
в твиттере сериала.
Так, например, Роберт Инглунд, игравший Фредди Крюгера в "Кошмаре на улице вязов", исполнит роль Виктора Крила – пациента психбольницы, попавшего туда после жуткого убийства, которое он совершил в 1950-е годы.
Роль одного из санитаров Питера Балларда досталась Джейми Кэмпбелл Бауэру. Он играл молодого Гриндевальда в "Гарри Поттере" и "Фантастических тварях".
Шерман Огастас выступит в роли интеллигентного полковника Салливана, который верит, что сумеет раз и навсегда избавить Хокинс от зла, Эдуардо Франко – Аргайла, лучшего друга Джонатона и доставщика пиццы, Мэйсон Дай – богатого спортсмена Джейсона Карвера, который встречается с самой красивой девушкой в школе, Том Влашиха – одного из тюремных охранников Дмитрия, а Джозеф Куинн – руководителя клуба D&D Эдди Мэнсона.
Дата премьеры четвертого сезона пока не известна.