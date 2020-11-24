“Крик” природы: необычный узор на замерзшем озере в Нижнем Новгороде

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На водоеме в Нижнем Новгороде под трассой канатной дороги появился необычный узор. На замерзшем озере жители увидели фигуру, напоминающую картину Эдварда Мунка “Крик”. На льду видны очертания головы, глаз и открытого рта.