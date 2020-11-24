Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/kreml-1586085862.html
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот
Церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину началась в Кремле, в мероприятии принимают участие 20 вновь прибывших послов... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:18
2020-11-24T15:56
владимир путин
куба
финляндия
люксембург (государство)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586109769_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_0db9eb1876eafe3a6cbff2e581693bb5.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину началась в Кремле, в мероприятии принимают участие 20 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе КНДР, Саудовской Аравии, ЦАР и Израиля.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В Кремле отметили, что она проходит с учетом новых реалий в связи с распространением коронавируса.Верительные грамоты главе государства вручат послы КНДР, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кубы, Бельгии, Люксембурга, Гамбии, Центральноафриканской Республики, Израиля. Также участие примут Апостольский нунций и представитель Суверенного Мальтийского ордена.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
https://ria.ru/20201124/putin-1586061657.html
куба
финляндия
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586109769_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_3e08df77150246cd1c504c89bed112a6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, куба, финляндия, люксембург (государство), в мире

В Кремле началась церемония вручения верительных грамот

14:18 24.11.2020 (обновлено: 15:56 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЧрезвычайные и полномочные послы 20 иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 24 ноября 2020
Чрезвычайные и полномочные послы 20 иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 24 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Чрезвычайные и полномочные послы 20 иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 24 ноября 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину началась в Кремле, в мероприятии принимают участие 20 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе КНДР, Саудовской Аравии, ЦАР и Израиля.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В Кремле отметили, что она проходит с учетом новых реалий в связи с распространением коронавируса.
Верительные грамоты главе государства вручат послы КНДР, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кубы, Бельгии, Люксембурга, Гамбии, Центральноафриканской Республики, Израиля. Также участие примут Апостольский нунций и представитель Суверенного Мальтийского ордена.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
12:44
Песков рассказал, как пройдет церемония вручения верительных грамот
 
Владимир ПутинКубаФинляндияЛюксембург (государство)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
Лента новостейМолния