https://ria.ru/20201124/kreml-1586085862.html

В Кремле началась церемония вручения верительных грамот

В Кремле началась церемония вручения верительных грамот

Церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину началась в Кремле, в мероприятии принимают участие 20 вновь прибывших послов... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:18

2020-11-24T14:18

2020-11-24T15:56

владимир путин

куба

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люксембург (государство)

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину началась в Кремле, в мероприятии принимают участие 20 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе КНДР, Саудовской Аравии, ЦАР и Израиля.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В Кремле отметили, что она проходит с учетом новых реалий в связи с распространением коронавируса.Верительные грамоты главе государства вручат послы КНДР, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кубы, Бельгии, Люксембурга, Гамбии, Центральноафриканской Республики, Израиля. Также участие примут Апостольский нунций и представитель Суверенного Мальтийского ордена.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.

https://ria.ru/20201124/putin-1586061657.html

куба

финляндия

люксембург (государство)

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владимир путин, куба, финляндия, люксембург (государство), в мире