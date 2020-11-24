В Кремле началась церемония вручения верительных грамот
14:18 24.11.2020 (обновлено: 15:56 24.11.2020)
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЧрезвычайные и полномочные послы 20 иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 24 ноября 2020
Чрезвычайные и полномочные послы 20 иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 24 ноября 2020
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину началась в Кремле, в мероприятии принимают участие 20 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе КНДР, Саудовской Аравии, ЦАР и Израиля.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В Кремле отметили, что она проходит с учетом новых реалий в связи с распространением коронавируса.
Верительные грамоты главе государства вручат послы КНДР, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кубы, Бельгии, Люксембурга, Гамбии, Центральноафриканской Республики, Израиля. Также участие примут Апостольский нунций и представитель Суверенного Мальтийского ордена.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.