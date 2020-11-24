https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586060691.html

В Кремле прокомментировали сложную ситуацию с COVID-19 в шести регионах

В Кремле прокомментировали сложную ситуацию с COVID-19 в шести регионах

Сложная ситуация с коронавирусом в шести регионах - это текущая проблема, которую ясно, как решать, и это делается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:41

2020-11-24T12:41

2020-11-24T12:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика коми

здоровье - общество

татьяна голикова

дмитрий песков

орловская область

ивановская область

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сложная ситуация с коронавирусом в шести регионах - это текущая проблема, которую ясно, как решать, и это делается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что этот набор кризисных по коронавирусу регионов постоянно меняется, где-то возникают сложности, и правительство принимает согласованное с руководством региона меры, "и расшиваются какие-то проблемные места, будь то поставки медикаментов для лечения на дому, будь то арсенал койко-мест, автомобили, транспортное обслуживание врачей".Ранее Голикова заявила, что более 78% коечного фонда занято в России, выше среднего коечный фонд загружен в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах: в Ивановской, Орловской областях, Республике Коми, Мордовии, Республике Крым и Санкт-Петербурге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586035772.html

республика коми

орловская область

ивановская область

республика крым

санкт-петербург

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