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https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586019889.html
Заполняемость коек для больных COVID-19 в Якутии достигла 75%
Заполняемость коек для больных COVID-19 в Якутии достигла 75%
Заполняемость коек для больных коронавирусом в Якутии достигла 75%, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:55
2020-11-24T08:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
единая россия
якутск
общество
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ЯКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Заполняемость коек для больных коронавирусом в Якутии достигла 75%, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Во вторник глава республики Айсен Николаев провел совещание с главами городов и районов. Первостепенными задачами он назвал вопросы лекарственного обеспечения и за соблюдением ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер.Отмечается, что случаи COVID-19 выявлены в 23 районах республики. Если за последнюю неделю санитарно-эпидемиологическая ситуация в Якутске начинает постепенно стабилизироваться, то в районах наблюдается рост заболеваемости."В республике до трёх тысяч увеличен коечный фонд. На сегодняшний день по Якутии заполняемость коек составляет 75%, а по городу Якутску – 83%", - рассказали в пресс-службе.По поручению главы региона представители "Единой России" продолжают мониторинг наличия в аптеках жизненно необходимых лекарств, а также лекарств для профилактики и лечения коронавируса. Независимые проверки проводятся и со стороны ОНФ и республиканской прокуратуры. Итоги этих проверок показали, что во многих районах отсутствует или имеется малый запас жизненно необходимых лекарств.Ранее сообщалось, что Якутия развернула для больных коронавирусом в 1,5 раза больше коек, чем весной этого года.Случаи заболевания коронавирусом участились среди одиноко проживающих граждан Якутии. За последние сутки в республике прибавилось 219 случаев заражения COVID-19, из которых в Якутске – 118.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, единая россия, якутск, общество

Заполняемость коек для больных COVID-19 в Якутии достигла 75%

08:55 24.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом в реанимации ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинские работники с пациентом в реанимации ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЯКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Заполняемость коек для больных коронавирусом в Якутии достигла 75%, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Во вторник глава республики Айсен Николаев провел совещание с главами городов и районов. Первостепенными задачами он назвал вопросы лекарственного обеспечения и за соблюдением ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер.
Отмечается, что случаи COVID-19 выявлены в 23 районах республики. Если за последнюю неделю санитарно-эпидемиологическая ситуация в Якутске начинает постепенно стабилизироваться, то в районах наблюдается рост заболеваемости.
"В республике до трёх тысяч увеличен коечный фонд. На сегодняшний день по Якутии заполняемость коек составляет 75%, а по городу Якутску – 83%", - рассказали в пресс-службе.
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По поручению главы региона представители "Единой России" продолжают мониторинг наличия в аптеках жизненно необходимых лекарств, а также лекарств для профилактики и лечения коронавируса. Независимые проверки проводятся и со стороны ОНФ и республиканской прокуратуры. Итоги этих проверок показали, что во многих районах отсутствует или имеется малый запас жизненно необходимых лекарств.
Ранее сообщалось, что Якутия развернула для больных коронавирусом в 1,5 раза больше коек, чем весной этого года.
Случаи заболевания коронавирусом участились среди одиноко проживающих граждан Якутии. За последние сутки в республике прибавилось 219 случаев заражения COVID-19, из которых в Якутске – 118.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Единая РоссияЯкутскОбщество
 
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