https://ria.ru/20201124/konstitutsiya-1586063844.html

Эксперт: модель госустройства РФ имеет много общего с французской

Эксперт: модель госустройства РФ имеет много общего с французской

Идеи Шарля де Голля, связанные с необходимостью формирования суверенного государства, независимого во внешней политике и ответственного перед своим народом во... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:51

2020-11-24T12:51

2020-11-24T16:58

александр брод

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Идеи Шарля де Голля, связанные с необходимостью формирования суверенного государства, независимого во внешней политике и ответственного перед своим народом во внутренних делах, созвучны с современной российской политической теорией и практикой государственного строительства, считает заместитель директора Института истории и политики Московского государственного университета Владимир Шаповалов.Выступая в ходе онлайн-конференции, посвященной 130-летию со дня рождения французского военного и государственного деятеля Шарля де Голля и конституции Пятой республики, он отметил колоссальный опыт конституционного строительства, накопленный французским обществом.Шаповалов пояснил, что "для России французский конституционно-политический опыт представляет особую ценность"."Во-первых на протяжении многих столетий французская общественно-политическая мысль, французская политическая система были важным ориентиром в развитии нашего общества и государства", - рассказал он ."Во-вторых, современная российская модель президентско-парламентской республики с сильной президентской властью имеет много общего с французским политическим устройством", - отметил Шаповалов.В- третьих, по его мнению, "идеи де Голля, связанные с необходимостью формирования сильного, суверенного государства, независимого во внешней политике и ответственного перед своим народом во внутренних делах, созвучны с современной российской политической теорией и практикой государственного строительства".В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заметил, что у Франции и России в разные годы, несмотря на сложности, взаимоотношения были и остаются партнерскими в экономическом, политическом, социокультурном смыслах."В течение периода подготовки к общероссийскому голосованию мы очень внимательно изучали опыт изменения Конституции во Франции, проведение в стране выборов различного уровня, а также реализацию Шарлем де Голлем других реформ", - рассказал он."В разные периоды мы обращаемся к французскому опыту, что-то перенимаем, что-то берем на вооружение. Но в любом случае, реформы де Голля, сильной политической личности, национального лидера, для нас очень важны", - отметил Брод.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/1585735844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр брод, общество