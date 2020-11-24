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Эксперт: модель госустройства РФ имеет много общего с французской
Эксперт: модель госустройства РФ имеет много общего с французской
Идеи Шарля де Голля, связанные с необходимостью формирования суверенного государства, независимого во внешней политике и ответственного перед своим народом во... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:51
2020-11-24T16:58
александр брод
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Идеи Шарля де Голля, связанные с необходимостью формирования суверенного государства, независимого во внешней политике и ответственного перед своим народом во внутренних делах, созвучны с современной российской политической теорией и практикой государственного строительства, считает заместитель директора Института истории и политики Московского государственного университета Владимир Шаповалов.Выступая в ходе онлайн-конференции, посвященной 130-летию со дня рождения французского военного и государственного деятеля Шарля де Голля и конституции Пятой республики, он отметил колоссальный опыт конституционного строительства, накопленный французским обществом.Шаповалов пояснил, что "для России французский конституционно-политический опыт представляет особую ценность"."Во-первых на протяжении многих столетий французская общественно-политическая мысль, французская политическая система были важным ориентиром в развитии нашего общества и государства", - рассказал он ."Во-вторых, современная российская модель президентско-парламентской республики с сильной президентской властью имеет много общего с французским политическим устройством", - отметил Шаповалов.В- третьих, по его мнению, "идеи де Голля, связанные с необходимостью формирования сильного, суверенного государства, независимого во внешней политике и ответственного перед своим народом во внутренних делах, созвучны с современной российской политической теорией и практикой государственного строительства".В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заметил, что у Франции и России в разные годы, несмотря на сложности, взаимоотношения были и остаются партнерскими в экономическом, политическом, социокультурном смыслах."В течение периода подготовки к общероссийскому голосованию мы очень внимательно изучали опыт изменения Конституции во Франции, проведение в стране выборов различного уровня, а также реализацию Шарлем де Голлем других реформ", - рассказал он."В разные периоды мы обращаемся к французскому опыту, что-то перенимаем, что-то берем на вооружение. Но в любом случае, реформы де Голля, сильной политической личности, национального лидера, для нас очень важны", - отметил Брод.
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александр брод, общество

Эксперт: модель госустройства РФ имеет много общего с французской

12:51 24.11.2020 (обновлено: 16:58 24.11.2020)
 
© РИА Новости / М. ГанкинВизит Президента Франции Шарля де Голля в СССР. Июнь 1966 год
Визит Президента Франции Шарля де Голля в СССР. Июнь 1966 год - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / М. Ганкин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Идеи Шарля де Голля, связанные с необходимостью формирования суверенного государства, независимого во внешней политике и ответственного перед своим народом во внутренних делах, созвучны с современной российской политической теорией и практикой государственного строительства, считает заместитель директора Института истории и политики Московского государственного университета Владимир Шаповалов.
Выступая в ходе онлайн-конференции, посвященной 130-летию со дня рождения французского военного и государственного деятеля Шарля де Голля и конституции Пятой республики, он отметил колоссальный опыт конституционного строительства, накопленный французским обществом.
Символ французского Сопротивления - Шарль де Голль - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 00:45День в истории
Символ французского Сопротивления - Шарль де Голль
Шаповалов пояснил, что "для России французский конституционно-политический опыт представляет особую ценность".
"Во-первых на протяжении многих столетий французская общественно-политическая мысль, французская политическая система были важным ориентиром в развитии нашего общества и государства", - рассказал он .
"Во-вторых, современная российская модель президентско-парламентской республики с сильной президентской властью имеет много общего с французским политическим устройством", - отметил Шаповалов.
В- третьих, по его мнению, "идеи де Голля, связанные с необходимостью формирования сильного, суверенного государства, независимого во внешней политике и ответственного перед своим народом во внутренних делах, созвучны с современной российской политической теорией и практикой государственного строительства".
В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заметил, что у Франции и России в разные годы, несмотря на сложности, взаимоотношения были и остаются партнерскими в экономическом, политическом, социокультурном смыслах.
"В течение периода подготовки к общероссийскому голосованию мы очень внимательно изучали опыт изменения Конституции во Франции, проведение в стране выборов различного уровня, а также реализацию Шарлем де Голлем других реформ", - рассказал он.
"В разные периоды мы обращаемся к французскому опыту, что-то перенимаем, что-то берем на вооружение. Но в любом случае, реформы де Голля, сильной политической личности, национального лидера, для нас очень важны", - отметил Брод.
 
Александр БродОбщество
 
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