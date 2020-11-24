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Экс-глава МИД Австрии рассказала о выстраивании отношений с Россией
Экс-глава МИД Австрии рассказала о выстраивании отношений с Россией
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что для выстраивания двусторонних отношений Россией требуется дипломатическая чуткость и... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:50
2020-11-24T13:50
карин кнайсль
сергей лавров
австрия
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что для выстраивания двусторонних отношений Россией требуется дипломатическая чуткость и основательное знание истории. По мнению Кнайсль, ЕС в обозримом будущем едва ли найдет общий подход к РФ, который позволил бы перезапустить отношения."Остается путь двусторонних отношений. Но для этого требуется дипломатия с большим характером, чуткостью, основательное знанием истории и последовательностью, чтобы её воспринимали серьезно", - заявила Кнайсль в комментарии для Sputnik Deutschland. Главу российского МИД Сергея Лаврова Кнайсль назвала "джентльменом и необыкновенным собеседником", а обмен мнений с российским президентом отнесла к "самым интересным моментам своего нахождения в должности".
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карин кнайсль, сергей лавров, австрия, в мире

Экс-глава МИД Австрии рассказала о выстраивании отношений с Россией

13:50 24.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что для выстраивания двусторонних отношений Россией требуется дипломатическая чуткость и основательное знание истории.
По мнению Кнайсль, ЕС в обозримом будущем едва ли найдет общий подход к РФ, который позволил бы перезапустить отношения.
"Остается путь двусторонних отношений. Но для этого требуется дипломатия с большим характером, чуткостью, основательное знанием истории и последовательностью, чтобы её воспринимали серьезно", - заявила Кнайсль в комментарии для Sputnik Deutschland.
Главу российского МИД Сергея Лаврова Кнайсль назвала "джентльменом и необыкновенным собеседником", а обмен мнений с российским президентом отнесла к "самым интересным моментам своего нахождения в должности".
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