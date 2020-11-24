https://ria.ru/20201124/khod-korolevy-1586050864.html

"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом Netflix

"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом Netflix

Проект "Ход королевы" с участием Ани Тейлор-Джой о гениальной шахматистке стал самым стал самым популярным минисериалом в истории Netflix, сообщает NME. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:19

2020-11-24T14:19

2020-11-24T14:19

шахматы

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578885185_0:0:1680:945_1400x0_80_0_0_eafc1eef1e10c25872d23d1407c90511.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Проект "Ход королевы" с участием Ани Тейлор-Джой о гениальной шахматистке стал самым стал самым популярным минисериалом в истории Netflix, сообщает NME.За месяц (премьера состоялась 23 октября) шоу посмотрели 62 миллиона раз.Стриминговый сервис учитывает просмотры, если подписчик задержался у экрана хотя бы на две минуты. Абсолютный рекордсмен среди всех проектов Netflix (по итогам первого месяца) – сериал "Ведьмак" с Генри Кавиллом. У него за первые 30 дней было 76 миллионов зрителей. Вице-президент Netflix по оригинальным сериалам Питер Фридлэндер написал на сайте платформы: "Нас сразу очень заинтересовала эта история, когда три года назад один из создателей шоу Скотт Фрэнк подошел к нам с идеей экранизировать роман Уолтера Тевиса. Но никто из нас тогда не предполагал, что "Ход королевы" станет нашим самым успешным минисериалом".

https://ria.ru/20201112/shakhmaty-1584260655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шахматы, кино и сериалы, новости культуры, netflix