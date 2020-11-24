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"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом Netflix
"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом Netflix
Проект "Ход королевы" с участием Ани Тейлор-Джой о гениальной шахматистке стал самым стал самым популярным минисериалом в истории Netflix, сообщает NME. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:19
2020-11-24T14:19
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новости культуры
netflix
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Проект "Ход королевы" с участием Ани Тейлор-Джой о гениальной шахматистке стал самым стал самым популярным минисериалом в истории Netflix, сообщает NME.За месяц (премьера состоялась 23 октября) шоу посмотрели 62 миллиона раз.Стриминговый сервис учитывает просмотры, если подписчик задержался у экрана хотя бы на две минуты. Абсолютный рекордсмен среди всех проектов Netflix (по итогам первого месяца) – сериал "Ведьмак" с Генри Кавиллом. У него за первые 30 дней было 76 миллионов зрителей. Вице-президент Netflix по оригинальным сериалам Питер Фридлэндер написал на сайте платформы: "Нас сразу очень заинтересовала эта история, когда три года назад один из создателей шоу Скотт Фрэнк подошел к нам с идеей экранизировать роман Уолтера Тевиса. Но никто из нас тогда не предполагал, что "Ход королевы" станет нашим самым успешным минисериалом".
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шахматы, кино и сериалы, новости культуры, netflix

"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом Netflix

14:19 24.11.2020
 
© NetFlix (2020)Кадр из мини-сериала "Ход королевы"
Кадр из мини-сериала Ход королевы - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© NetFlix (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Проект "Ход королевы" с участием Ани Тейлор-Джой о гениальной шахматистке стал самым стал самым популярным минисериалом в истории Netflix, сообщает NME.
За месяц (премьера состоялась 23 октября) шоу посмотрели 62 миллиона раз.
Стриминговый сервис учитывает просмотры, если подписчик задержался у экрана хотя бы на две минуты.
Абсолютный рекордсмен среди всех проектов Netflix (по итогам первого месяца) – сериал "Ведьмак" с Генри Кавиллом. У него за первые 30 дней было 76 миллионов зрителей.
Вице-президент Netflix по оригинальным сериалам Питер Фридлэндер написал на сайте платформы: "Нас сразу очень заинтересовала эта история, когда три года назад один из создателей шоу Скотт Фрэнк подошел к нам с идеей экранизировать роман Уолтера Тевиса. Но никто из нас тогда не предполагал, что "Ход королевы" станет нашим самым успешным минисериалом".
Сериал Ход королевы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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