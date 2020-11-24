https://ria.ru/20201124/karabakh-1586107293.html

В Нагорный Карабах за сутки вернулись 1895 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки вернулись 1895 беженцев

За сутки в Нагорный Карабах вернулись 1895 беженцев, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулись уже более 13 тысяч жителей, сообщил во... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:45

2020-11-24T15:45

2020-11-24T15:45

нагорный карабах

армения

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За сутки в Нагорный Карабах вернулись 1895 беженцев, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулись уже более 13 тысяч жителей, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 1895 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 13 тысяч жителей Нагорного Карабаха", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/karabakh-1585819839.html

нагорный карабах

армения

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нагорный карабах, армения, в мире