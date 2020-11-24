https://ria.ru/20201124/ispytanie-1586095212.html
В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинирования пожилых добровольцев
В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинирования пожилых добровольцев
Всех добровольцев старше 60 лет, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", привьют до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:57
2020-11-24T14:57
2020-11-24T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579812476_0:277:2974:1950_1400x0_80_0_0_c97612e8a0d39e1a89d35851a612727b.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Всех добровольцев старше 60 лет, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", привьют до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Все 150 добровольцев будут привиты до нового года", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579812476_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_0af26eb262c24fea64d3f53894ae2161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество