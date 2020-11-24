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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201124/grib-1586081511.html
"Грибную капусту" обнаружили в подмосковном Красногорске
"Грибную капусту" обнаружили в подмосковном Красногорске
Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области обнаружили вблизи заповедника "Архангельское" гриб "Спарассис курчавый", говорится в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:59
2020-11-24T13:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области обнаружили вблизи заповедника "Архангельское" гриб "Спарассис курчавый", говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Плодовое тело гриба, который называют "Грибной капустой", кустообразное, округлой, шаровидной или неправильно шаровидной формы, в высоту 5-20 сантиметров, в диаметре 6-30 сантиметров, вес достигает 6-10 килограмм. Состоит гриб из "кучерявых" ветвей или лопастей, которые растут из центральной ножки", - говорится в сообщенииСпарассис относится к категории съедобных грибов и издавна использовался в народной медицине для лечения ряда заболеваний. Активный сбор гриба и повышенная нагрузка на леса привели к тому, что гриб стал чрезвычайно редким и занесен к Красную книгу России со статусом III (R) - редкий вид.
https://ria.ru/20190722/1556773981.html
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московская область (подмосковье)

"Грибную капусту" обнаружили в подмосковном Красногорске

13:59 24.11.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Puchatech K. / Гриб "Спарассис курчавый"
Гриб Спарассис курчавый - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Puchatech K. /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области обнаружили вблизи заповедника "Архангельское" гриб "Спарассис курчавый", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Плодовое тело гриба, который называют "Грибной капустой", кустообразное, округлой, шаровидной или неправильно шаровидной формы, в высоту 5-20 сантиметров, в диаметре 6-30 сантиметров, вес достигает 6-10 килограмм. Состоит гриб из "кучерявых" ветвей или лопастей, которые растут из центральной ножки", - говорится в сообщении
Орхидея, которая ведет подземный образ жизни, обнаружили в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2019
22 июля 2019, 17:15
В Подмосковье нашли редкую "подземную" орхидею
Спарассис относится к категории съедобных грибов и издавна использовался в народной медицине для лечения ряда заболеваний. Активный сбор гриба и повышенная нагрузка на леса привели к тому, что гриб стал чрезвычайно редким и занесен к Красную книгу России со статусом III (R) - редкий вид.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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