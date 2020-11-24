https://ria.ru/20201124/goskompanii-1586056232.html

Минфин: чиновники должны входить в совет директоров госкомпаний

Минфин: чиновники должны входить в совет директоров госкомпаний

Высокопоставленные российские чиновники должны входить в совет директоров стратегических компаний с госучастием, если их там нет, то такие организации должны... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:25

2020-11-24T12:25

2020-11-24T14:11

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Высокопоставленные российские чиновники должны входить в совет директоров стратегических компаний с госучастием, если их там нет, то такие организации должны лишиться этого статуса, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев."Часто мы видим, когда компания является в первом перечне списка стратегических компаний, при этом в ее совет директоров не входит ни министр, ни даже заместитель министра. Тогда вопрос, насколько она стратегическая, если никто из руководства профильного министерства не счел для себя важным представлять там интересы государства", - заявил он на X Всероссийском форуме по корпоративному управлению."Поэтому мы исходим из того, что действительно, если компания стратегическая, то, конечно, должны быть именно высокопоставленные чиновники в совете директоров, и которые имеют по своему рангу возможность проводить именно государственную политику. Если нет, то компания не является по сути стратегической, надо ее из этих списков выводить и пусть она управляется более-менее самостоятельно, без особого вмешательства со стороны государства", - добавил Моисеев.Перечень стратегический предприятий утверждается указом президента РФ. Он постоянно актуализируется и сформирован в целях реализации единой государственной политики в сфере приватизации федерального имущества. По словам доцента кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Соколова, структура данного перечня связана с реализацией государственной политики в различных сферах и, как следствие, наличие высокопоставленных чиновников из органов исполнительной власти в совете директоров данных организаций должно обеспечить более высокий контроль над ее реализацией."Предложения Минфина России могут быть связаны с новой волной приватизации, которая повлечет расширение перечня стратегических организаций и потребует более качественного контроля управления государственным имуществом", - сказал РИА Новости эксперт.

https://realty.ria.ru/20201029/nabsovet-1582150985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), экономика