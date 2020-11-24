https://ria.ru/20201124/galyamov-1586079828.html

Биография Эрика Галимова

Биография Эрика Галимова

Академик Эрик Михайлович Галимов родился 29 июня 1936 года во Владивостоке. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:55

2020-11-24T13:55

2020-11-24T13:55

справки

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Академик Эрик Михайлович Галимов родился 29 июня 1936 года во Владивостоке.В 1959 году окончил факультет геологии, геохимии и геофизики Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (МИНХ и ГП им. И.М. Губкина, ныне Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина), получив квалификацию "горного инженера геофизика" по специальности "геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых".В 1959-1960 годах работал инженером-оператором в тресте "Спец­геофизика" Министерства геологии СССР. С 1960 года по 1963 год был начальником Прикаспийской геофизической экспедиции на территории Западного Казахстана.С 1959 года – научный сотрудник кафедры промысловой геофизики МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.С 1966 года по 1976 год – руководитель проблемной лаборатории масс-спектрометрии МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.С 1973 года заведовал лабораторией геохимии углерода в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Академии наук СССР (ныне Российская академия наук). В 1993-2015 годах – директор Геохимического института им. В.И. Вернадского РАН. С 1993 года – профессор кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета Московского государственного университета.С 2015 года был научным руководителем Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН.Его основные исследования – в области изотопной геологии, органической геохимии, планетологии. Заложил основы органической геохимии изотопов. Установил закономерности биологического фракционирования изотопов. Разработал теорию разделения изотопов при распаде макромолекул и на ее основе доказал возможность образования метана в больших масштабах из гумусового органического вещества на ранней стадии катагенеза (стадия глубинного преобразования осадочных пород под влиянием повышенных температур и давлений, подземных вод), предложил модель зональности газообразования, объяснившую происхождение гигантских залежей газа на севере Западной Сибири. Разработал изотопный метод выявления нефтематеринских пород. Соавтор открытия спинового изотопного эффекта (1976). На базе исследований изотопного состава алмазов большинства месторождений мира теоретически доказал (1973) и экспериментально подтвердил (2003) возможность образования алмазов в процессе кавитации (образование газовых пузырьков в жидкости). Руководитель и участник морских экспедиций, в том числе по проекту глубоководного бурения в океане.Эрик Галимов – автор научных обоснований ряда космических исследований ("Луна-Глоб", "Фобос-Грунт"). В работе "Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью" (2001) выдвинул новую гипотезу о происхождении жизни и ключевой роли аденозинтрифосфата (АТФ) в предбиологической эволюции вещества. Ученый являлся основателем научной школы "Глобальный цикл углерода", составителем и редактором первого 24-томного собрания сочинений В.И. Вернадского.Автор более 500 научных публикаций, монографий (три переизданы в США),одного открытия ("Ядерно-спиновый изотопный эффект" совместно с Анатолием Бучаченко, Юрием Молиным и Ренадом Сагдеевым), нескольких изобретений.Был главным редактором журнала "Геохимия", членом редколлегии международных журналов Astrobiology, Chemical Geology, Isotopes in Health and Environmental Studies.Эрик Галимов – кандидат геолого-минералогических наук (1965), доктор геолого-минералогических наук (1970), член-корреспондент. (1991), академик РАН (1994), Заслуженный профессор Московского университета (1999).Галимов был удостоен различных наград, в том числе орденов Почета (1999) и "Знак Почета" (1986), медали Альфреда Трейбса Международного геохимического общества за выдающийся вклад в органическую геохимию, премии имени Вернадского за серию работ по биологическому фракционированию изотопов и изотопным методам решения проблем нефтегазовой геохимии, Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2015 год за разработку научного направления "Геохимия изотопов углерода", теории образования алмазов, за исследования в области нефтегазовой геологии и биогеохимических процессов, Золотой медали имени Вернадского РАН за работы, внесшие выдающийся вклад в развитие современной геохимии и учения о биосфере.23 ноября 2020 года Эрик Галимов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки