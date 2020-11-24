https://ria.ru/20201124/festival-1586089971.html

Музыкальный фестиваль в Подольске проведут в онлайн-формате

Музыкальный фестиваль в Подольске проведут в онлайн-формате

Традиционный фестиваль "Агафонниковские вечера" в Подольске проведут в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:44

2020-11-24T14:44

2020-11-24T14:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586091300_0:0:1345:756_1400x0_80_0_0_cf705406f874818972effdb57c2fdef7.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Традиционный фестиваль "Агафонниковские вечера" в Подольске проведут в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области. Фестиваль пройдет в 27-й раз и традиционно будет посвящен музыкальной деятельности Агафонниковых. "Фестиваль пройдет с 28 ноября по 13 декабря по субботам и воскресеньям в 18:00. Будут организованы трансляции с выступлением профколлективов и солистов Подольской филармонии", — говорится в сообщении. Завершится фестиваль программой концертного оркестра и солистов Подольской филармонии "Музыка любимого кино". Дирижер – Марат Акберов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/tyuning-1578108183.html

московская область (подмосковье)

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), подольск