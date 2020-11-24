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Музыкальный фестиваль в Подольске проведут в онлайн-формате
Музыкальный фестиваль в Подольске проведут в онлайн-формате
Традиционный фестиваль "Агафонниковские вечера" в Подольске проведут в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:44
2020-11-24T14:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Традиционный фестиваль "Агафонниковские вечера" в Подольске проведут в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области. Фестиваль пройдет в 27-й раз и традиционно будет посвящен музыкальной деятельности Агафонниковых. "Фестиваль пройдет с 28 ноября по 13 декабря по субботам и воскресеньям в 18:00. Будут организованы трансляции с выступлением профколлективов и солистов Подольской филармонии", — говорится в сообщении. Завершится фестиваль программой концертного оркестра и солистов Подольской филармонии "Музыка любимого кино". Дирижер – Марат Акберов.
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московская область (подмосковье), подольск

Музыкальный фестиваль в Подольске проведут в онлайн-формате

14:44 24.11.2020
 
© Фото : Комитет по культуре и туризму администрации Городского округа ПодольскФестиваль "Агафонниковские вечера" в Подольске
Фестиваль Агафонниковские вечера в Подольске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Комитет по культуре и туризму администрации Городского округа Подольск
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Традиционный фестиваль "Агафонниковские вечера" в Подольске проведут в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Фестиваль пройдет в 27-й раз и традиционно будет посвящен музыкальной деятельности Агафонниковых.
"Фестиваль пройдет с 28 ноября по 13 декабря по субботам и воскресеньям в 18:00. Будут организованы трансляции с выступлением профколлективов и солистов Подольской филармонии", — говорится в сообщении.
Завершится фестиваль программой концертного оркестра и солистов Подольской филармонии "Музыка любимого кино". Дирижер – Марат Акберов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Подольск
 
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