https://ria.ru/20201124/farmatsevtika-1586081988.html

Фармпредприятие в Истре увеличит мощности производства

Фармпредприятие в Истре увеличит мощности производства

Истринская компания "Игнал" специализирующаяся на производстве лекарственных средств увеличит мощности производства благодаря полученному льготному займу по... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:01

2020-11-24T14:01

2020-11-24T14:01

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Истринская компания "Игнал" специализирующаяся на производстве лекарственных средств увеличит мощности производства благодаря полученному льготному займу по совместной федерально-региональной программе "Проекты развития", говорится в сообщении министерства инвестиций, науки и промышленности региона."Сумма займа составила 26,5 миллионов рублей, из них 8 миллионов было получено по программе ФРП Заявка на кредит была получена в октябре и одобрена в ноябре. Общий бюджет инвестпроекта составляет 56,4 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.По ее словам, компания расширит текущие производственные мощности для создания лекарственных средств МНН Анидулафунгин в форме лиофилизата и МНН Икатибант в форме раствора в преднаполненных шприцах.

https://radiosputnik.ria.ru/20191202/1561852400.html

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