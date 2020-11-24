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Фармпредприятие в Истре увеличит мощности производства
Фармпредприятие в Истре увеличит мощности производства
Истринская компания "Игнал" специализирующаяся на производстве лекарственных средств увеличит мощности производства благодаря полученному льготному займу по... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:01
2020-11-24T14:01
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Истринская компания "Игнал" специализирующаяся на производстве лекарственных средств увеличит мощности производства благодаря полученному льготному займу по совместной федерально-региональной программе "Проекты развития", говорится в сообщении министерства инвестиций, науки и промышленности региона."Сумма займа составила 26,5 миллионов рублей, из них 8 миллионов было получено по программе ФРП Заявка на кредит была получена в октябре и одобрена в ноябре. Общий бюджет инвестпроекта составляет 56,4 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.По ее словам, компания расширит текущие производственные мощности для создания лекарственных средств МНН Анидулафунгин в форме лиофилизата и МНН Икатибант в форме раствора в преднаполненных шприцах.
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московская область (подмосковье), истра

Фармпредприятие в Истре увеличит мощности производства

14:01 24.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов в Хабаровске
Производство лекарственных препаратов в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Истринская компания "Игнал" специализирующаяся на производстве лекарственных средств увеличит мощности производства благодаря полученному льготному займу по совместной федерально-региональной программе "Проекты развития", говорится в сообщении министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
"Сумма займа составила 26,5 миллионов рублей, из них 8 миллионов было получено по программе ФРП Заявка на кредит была получена в октябре и одобрена в ноябре. Общий бюджет инвестпроекта составляет 56,4 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 02.12.2019
2 декабря 2019, 14:49
Аналог препарата для лечения муковисцидоза произведут в Подмосковье
По ее словам, компания расширит текущие производственные мощности для создания лекарственных средств МНН Анидулафунгин в форме лиофилизата и МНН Икатибант в форме раствора в преднаполненных шприцах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Истра
 
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